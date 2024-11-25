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日本連三壘壘包都沒踩到！　日網友認「日本武士完敗」：徹底輸了

記者王佩翊／編譯

世界12強棒球賽冠軍戰24日在東京巨蛋舉行，中華隊以4：0完封日本隊，終結日本連27勝的紀錄。令人震驚的是，日本隊整場比賽甚至連三壘壘包都沒踩過，也讓日本網友直言，日本武士（侍ジャパン）在這場比賽中確實是「完敗」，徹底地輸給台灣。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊在世界12強棒球賽決賽拿下冠軍，創下歷史。（圖／記者李毓康攝）

根據《日本新聞網》報導，日本24歲先發投手戶鄉翔征表現失常，在第五局遭到林家正的陽春砲與陳傑憲的三分砲等2支關鍵全壘打攻擊，導致日本隊連失4分。

日本隊打線在面對台灣強大的投手群時表現無力，全場僅擊出4支安打，第六局起至第八局起未能攻佔壘包，整場更是從未踏上三壘壘包。辰己涼介雖擊出安打，但隨後連續出局，無力改變戰局。

這場比賽是日本隊與中華隊在本屆賽事的第三次交鋒。此前在B組小組賽與超級循環賽中，日本隊分別以3比1和9比6取得勝利。然而，在最關鍵的決賽中，中華隊成功復仇，展現強大的韌性與實力。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊王牌選手表現失常，網友也認了，「日本完敗」。（圖／記者李毓康攝）

戶郷翔征作為日本隊的王牌投手，本次賽季在日本職棒締造出色成績，包括12勝8敗、防禦率1.95及聯盟最多的156次三振。但是他在台日大戰中，卻在第五局表現失常，接連遭到林家正與陳傑憲敲出全連打，使日本武士瞬間陷入0比4的劣勢。

中華隊的投手群表現穩健，先發左投林昱珉、後援投手張奕、陳冠宇以及林凱威輪番上陣，成功壓制日本打者。特別是張奕在第五局化解日本隊攻勢，讓他們錯失反擊良機。

日本隊總教練井端弘和賽後直言，敗戰責任在於自己，並感謝選手們在緊湊賽程中全力以赴，也期許這次經驗能成為選手成長的養分，並展望未來取得更好的成績。

面對台灣的超強防守與攻擊力，日本網友也紛紛拿出風度恭喜台灣。另一方面，日本網友也毫不諱言，這場比賽日本隊的確是完敗。

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