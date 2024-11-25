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台灣尚勇！中華隊奪冠「社區齊歡呼」衝到陽台尖叫　震撼影片曝

記者施怡妏／綜合報導

2024年世界12強棒球賽中華隊昨天於冠軍戰4比0完封日本，奪下首座12強冠軍盃，全台振奮不已，許多台灣人守在家中電視觀看賽事，有網友貼出社區的影片，奪冠的瞬間，全社區的人一起尖叫歡呼，還有人超大聲喊出「台灣尚勇！」

有網友在Threads發文，「台灣拿冠軍比賽結束的瞬間，真的是家家戶戶都在看Team Taiwan，最後還有一個超大聲的台灣尚勇」。影片中不斷聽到民眾高喊「台灣難波萬」、「台灣尚勇」等聲音。影片也被轉發到FB爆料公社，「冠軍那瞬間的社區變這樣，這時沒人會檢舉噪音」。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

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▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

網友看了直呼感動，「雞皮疙瘩太棒了」、「你們社區好團結」、「真的回到那個萬人空巷瘋棒球的年代的感覺」、「棒球元年啦」、「韓國新聞也說，台灣現在氣氛跟當年韓國看足球賽一樣瘋狂」、「醫院病房裡的全都在尖叫了」、「我家對巷的鄰居，在陳傑憲轟出中外野全壘打時，尖叫跟狂喊的聲音我家都聽得到」。

據了解，該社區為「新莊歐洲村」。不少住戶留言指出，「同為新莊歐洲村，直接衝到陽台大叫」、「我是那個吹汽笛的」、「歐洲村人加1，超爽的啦」、「我們在歐洲村聽到尖叫馬上開窗跟大家一起加油」、「我也住歐洲村，真的喊很大聲」。

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