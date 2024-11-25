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麥當勞攜手熱血國片《乒乓男孩》花蓮公益場演員驚喜現身　盼陪伴孩子勇敢做夢

▲麥當勞x熱血國片《乒乓男孩》巡迴公益，鄭人碩、彭裕愷驚喜現身。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

「我跟我媽約定好了，如果我當上國手，她就要請我吃麥當勞」熱血成長國片《乒乓男孩》熱烈上映，電影中不時出現麥當勞的身影，也成為陪伴主角追夢的好夥伴，為了延伸《乒乓男孩》的溫暖，麥當勞在屏東、花蓮、台東、金門、澎湖，舉辦公益電影巡迴包場活動，邀請超過500位桌球校隊小選手進場觀影，並在花蓮場特別安排彩蛋，邀請演員鄭人碩、彭裕愷出席和觀眾互動。

▲麥當勞攜手熱血國片《乒乓男孩》。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞舉辦公益電影包場活動，在花蓮場特別安排彩蛋，邀請演員鄭人碩、彭裕愷出席和觀眾互動。

彭裕愷表示，「印象深刻也比較喜歡的地方是，我跟黃軒比賽到中後段，兩邊都全力以赴，想要贏到少年國手的資格，打敗自己以前的好朋友、現在的仇人這部分，比完賽後我們又感覺重逢了，我們兩個已經不在乎輸贏，最後一起去吃麥當勞，這種感覺很棒」。

▲麥當勞攜手熱血國片《乒乓男孩》。（圖／麥當勞提供）

▲▼鄭人碩、彭裕愷，與現場百位桌球小選手熱烈進行互動。

麥當勞公益影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

鄭人碩則勉勵在場的桌球小選手「追求夢想的過程會有些辛苦，但是挺有趣的，就像彭裕愷在電影裡面這樣，為了當上國手才可以吃麥當勞，其實吃一份麥當勞，並不是一件特別難的事情。為了要吃到麥當勞，有這麼大的衝勁跟努力，我覺得麥當勞對大家來說，有很大的吸引力」也鼓勵大家不要放棄自己，勇敢的去面對每一天。

▲麥當勞攜手熱血國片《乒乓男孩》。（圖／麥當勞提供）

▲▼桌球小選手踴躍發問，讓整個影廳充滿笑聲。

▲麥當勞攜手熱血國片《乒乓男孩》。（圖／麥當勞提供）

看到戲中主角驚喜現身，讓桌球小選手超開心，舉手踴躍發問充滿笑聲，鄭人碩和彭裕愷對於拍照跟簽名，更是來者不拒，相當親民，而麥當勞在電影中，也扮演著另類的靈魂角色，讓主角在追夢路上更加努力，也象徵麥當勞一直是陪伴大家勇敢做夢的好夥伴。

麥當勞公益影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼麥當勞整合行銷群助理副總裁林佳縈指出，不管在人生什麼階段，麥當勞都希望陪伴大家一起成長、一起勇敢做夢。

▲麥當勞攜手熱血國片《乒乓男孩》。（圖／麥當勞提供）

麥當勞整合行銷群助理副總裁林佳縈指出，「不論是小時候在麥當勞辦生日派對，或者是到國中，每次考試前，我們就會到麥當勞去唸書，甚至到大學聯誼會約在麥當勞，麥當勞在我們的成長過程中，都扮演非常重要的角色，我們希望透過電影包場的方式，藉由桌球運動，傳遞一個訊息，是麥當勞可以陪伴大家一起成長，一起追求夢想、勇敢做夢」。

▲麥當勞攜手熱血國片《乒乓男孩》。（圖／麥當勞提供）

▲▼看完電影，麥當勞特別邀請桌球小選手們，到麥當勞中正餐廳享用美味餐點。

麥當勞公益影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

麥當勞長期支持社會公益，並且持續以實際行動回饋社會，看完電影，麥當勞特別邀請桌球小選手們，到麥當勞花蓮中正餐廳享用美味餐點，加盟經營楊政道董事長的夫人陳慧勳也親臨現場給予支持，希望透過享受美味，延續《乒乓男孩》帶來的溫暖與鼓舞，讓每位小選手都能帶著滿滿能量，繼續勇敢追夢。

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