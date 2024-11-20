國際兒童人權日　劉品言續任好鄰居公益大使籲寒冬送愛暖兒童

▲劉品言繼續擔任好鄰居2025年的公益代言人。（圖／台灣好鄰居協會提供，下同）

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1989年11月20日，聯合國通過兒童權利公約，許下對全球兒童的承諾，因此每年11月20日被定為國際兒童人權日。台灣好鄰居協會以此為起點，秉持捍衛兒童權利的使命，祕書長楊國正與公益大使劉品言在今日特別呼籲各界攜手成為兒童的好鄰居。同時，劉品言也將繼續擔任好鄰居2025年的公益代言人。

今年是聯合國兒童權利公約發佈的35周年，台灣一直積極跟進，然而遺憾的是，世界各地仍有許多違反兒童人權的例子。例如，因為貧窮、歧視或種族限制，兒童的上學權利被忽視；在武裝衝突中，少年被強迫加入軍隊；家計艱困時，女孩更常被視為工具，甚至被迫童婚換取聘金。這些孩子們在成長過程中，不僅失去了童年，也失去了對未來的盼望。

▲蒙古的冬天極度寒冷，孩子們要在這樣的環境中生活五個月，沒有水或水管結冰，需要在雪中走一小時取水。

公益大使劉品言曾隨好鄰居前往印尼日惹的偏遠村莊，她表示，若無好鄰居的幫助，孩子們可能不知道水可以是清澈的。她認為，有些人並非無勇氣，而是缺乏改變的機會，或是不知從何開始。她很開心能在國際兒童人權日這個特別的日子，為兒童許下守護的承諾。

劉品言還邀請大家走進孩子的世界，了解他們的需要。她提到，蒙古的冬天極度寒冷，孩子們要在這樣的環境中生活五個月，沒有水或水管結冰，需要在雪中走一小時取水，凍傷或摔倒，衣服靴子不夠暖而凍傷，還有貧窮帶來的身心問題。她期望每個人都能付出一點力量，匯集起來就能給孩子們帶來大大的溫暖。

▲邀請大家加入「寒冬送暖計畫」幫助饑寒兒童。

邀請大家加入「寒冬送暖計畫」幫助饑寒兒童，捐助方式：捐款$4,800援助全套保暖衣物，守護孩子們的健康；每月捐$600可以拯救命懸一線的青少年，透過長期心理健康服務，幫助他們走出傷害！企業合作可聯繫台灣好鄰居協會02-23610025。

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