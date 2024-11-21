達美樂也漲價了！5款披薩「最多貴30元」

▲達美樂宣布漲價。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

繼必勝客、麥當勞後，台灣「達美樂」也喊漲，表示因成本考量，11月20日起調整部分產品價格，共有5款披薩調漲，包括經典金鑽夏威夷、BBQ雞肉全變貴，平均調幅約2.5%。

達美樂表示，因應全球通膨導致原物料、食材、人力及油電等成本波動因素，經審慎評估，台灣達美樂為堅持一貫的高品質產品與服務並考量整體營運策略後，自11 月20 日起調整部分產品價格。其中，有5款披薩產品調漲、3款披薩產品調降，平均調幅約為2.5%。

《ETtoday新聞雲》實際比照新舊菜單發現，「金鑽夏威夷」、「BBQ雞肉」、「極致白醬干貝海鮮」皆變貴30元；「極致干貝海鮮」、「金鑽龍蝦沙拉」貴了20元；而「黃金月見四喜」、「黃金干貝海鮮」則調降20元。

因應漲價，達美樂即日起至12月2日也同步推出「外帶披薩買大送大再加碼送大可樂」活動。

▲麥當勞價格調整表一次看。（圖／業者提供）※點圖放大

另外，台灣麥當勞11月20日起也因考量整體營運策略宣布調整部分產品價格，其中，18項超值全餐主餐單點價格調升2至3元，包括大麥克、勁辣雞腿堡、雙層牛肉吉事堡通通變貴，14項早餐主餐單點價格調升2元，配餐價格皆維持不變。

點心類如麥克雞塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆雞腿（1塊）、漢堡及吉事漢堡調升3元；飲料部分41元（含）以上飲品調升2元；而買任一法點搭配McCafé飲品，調降6至8元。