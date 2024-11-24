新北家長會長授證感恩大會　侯友宜感謝攜手打造三安校園

▲侯友宜頒發感謝狀及當選證書予新卸任家長會長。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（24日）舉行「113學年度公私立高中職暨國民中小學家長會會長授證暨感恩大會」，市長侯友宜頒予卸任會長感謝狀、新任及連任會長當選證書，感謝家長支持市府品德及適性兩大核心教育理念，以及協助學校各項校務推動，攜手落實安全、安定、安心的「三安」校園，與孩子一同成長。

侯友宜表示，教育理想的落實需要政府、家長與教師三方齊心協力，感謝家長全力支持，讓新北市得以順利建立「三安」校園。在「安全」方面，家長與市府一同合作改善通學環境，支持市府打造食安智慧監控中心，把關孩子的安全與健康；在「安定」方面，協助市府推動數位品德教育與社會情緒學習，守護孩子的心理健康。此外，新北市推動教育政策獲得多項全國第一及首創，提供家長及學生「安心」的教育品質。

▲侯友宜感謝家長與市府攜手打造三安校園。

侯友宜也說，家長會長不僅全力支持校園政策，更用自身力量陪伴孩子學習成長，如欽賢國中謝浴沂會長熱心擔任校園志工，協助導護及環境維護等；永平高中李金和會長，為支持孩子多元展能登上校外舞台，無論賽事有多遠，一定親自到場支持，這些暖心點滴不僅成為孩子良好的品德標竿，也支持學生們在適性學習的路上更自信發光。

教育局表示，今日共頒予224位卸任會長感謝狀、232位新任會長及111位連任會長當選證書，感謝家長會長擔任與學校的溝通橋樑。在學校及家長的齊心合作下，新北教育在過去四年締造超過百項全國第一及首創的教育成果，不僅如此，新北市高中在地就學率已邁向8成，逐年創新高，期待未來家長會長們繼續擔任學校的最佳合夥人，共同打造三安校園。

▲新北市政府24日舉行113學年度公私立高中職暨國中小學家長會會長授證暨感恩大會。