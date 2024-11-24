「抱歉了段考！」他今晚重大1決定　萬人挺：台灣這場等了32年

▲中華隊過關斬將，今晚對戰日本拚冠。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

下周適逢學校段考，一名網友經過一番掙扎後，果斷決定晚上坐在電視機前，要替中華隊冠軍賽加油，同時也將合理化解釋「抱歉了段考，你一年有六次，但十二強四年只有一次啊！」文章曝光後，網友也笑虧，「邏輯清晰，有前途的孩子」、「棒球一級賽事的金牌戰目前等了32年哦！」

一名網友在Threads苦笑表示，明天是本學期第二次段考，但今晚中華隊締造紀錄殺進冠軍賽，於是他決定先把課業擺一旁，「抱歉了段考，你一年有六次，但十二強四年只有一次啊！」

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底下引來萬人也紛紛開明回應，「這屆看了不會後悔」、「棒球一級賽事的金牌戰目前等了32年哦」、「加上補考就不只6次了，所以錯過一次沒有關係」、「一次段考而已還好啦，考壞也不會影響到人生」、「邏輯清晰，有前途的孩子」、「你應該約老師一起看～讓他忘記要段考這件事」、「好藉口」、「同學，我支持你！respect」。

中華隊昨天在上午委內瑞拉敗給美國後，因比較對戰優質率，提前確定晉級冠軍戰。教練團按照原本計劃，更換先發人選。原本昨天要先發的林昱珉，改到今天投冠軍戰。

在必須由左投先發的既定方針下，中華隊改由陳柏清擔綱先發。這是他繼美國戰後的「中0日」再度登板。然而表現未如預期，首局便失4分提前退場。

在比分落後的局面下，江國豪、郭俊麟、王志煊、陳冠偉、黃恩賜依序登板止血，一度將分差縮小至2分，可惜終場仍遭擴大比分。

可喜的是，包括後援投手陳冠宇、張奕、林凱威，終結者吳俊偉，以及拆彈專家莊昕諺等勝利組投手群皆保持體力，預期今日決賽將披掛上陣，全力爭勝。