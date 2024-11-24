不是天才型投手「你不知道的陳柏清」　球迷挺：這種人以後很可怕

▲為保留王牌投手林昱珉應戰冠軍戰，昨台日大戰改派陳柏清先發。（圖／記者李毓康攝）



文／導演兼作家李又宗

《你不知道的陳柏清》

1. 原本叫陳嘉威，小學三年級時媽媽覺得這名字不好，改名陳柏清。

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2. 出身南投，小時候很皮，所以加入棒球隊消耗體力。

3. 原本是右撇子，但是教練建議他改練左手，說這樣比較有競爭力。

4. 非傳統棒球名校出身，成績非常一般。

5. 小時候喜歡打擊，但是教練說你不要二刀流了，專心練左投才比較有機會，所以開始專心練投手。

6. 結果高中投很爛，排不進前段先發陣容，最快球速只有135km（天才徐若熙高中最快球速153km、王牌林昱珉高中

最快球速147km），沒有拿過任何勝投。

7. 大學後來選擇南華大學，這時候遇到一生的棒球伯樂，也是昔日的抗日名投——蔡仲南教練。

8. 陳柏清原本很躁，不過南華大學是佛教體系，規定要打坐修煉，剛好也學習如何沉澱。

9. 在南華前兩年有許多出賽經驗，但大三時又被命運捉弄，左手肘韌帶撕裂傷，接受PRP治療休息一年，期間萌生退意，是蔡仲南教練鼓勵之下才重返球場。

10. 大四重返球場以後，球速居然提升了，來到144km，接著開始投出成績。

11. 原本只想打業餘，但蔡仲南看到他的職棒潛力，在教練的建議下，陳柏清放棄進台電，選擇先到安永鮮物成棒隊磨練，再挑戰職棒。

12. 2021年，中華職棒季中選秀會，落選。

13. 2022年，終於得到台鋼雄鷹的第八指名，正式踏入職棒生涯，但消息傳來的當下，陳柏清確診，只能待在安永的宿舍。

14. 2023年，陳柏清拿下中華職棒二軍防禦率王、三振王，同年亞洲職棒冠軍爭霸賽，站上東京巨蛋。

15. 2024年，陳柏清逐漸站穩一軍，並入選世界棒球12強國家代表隊。預賽對上日本，投3.1局失3分（2分責失）；複賽對美國，投2局無失分。

接著就是11月23日，由於美國險勝委內瑞拉，中華隊確定晉級決賽（也是史上首次），經教練團多方考量，決定把王牌林昱珉換到冠軍戰，陳柏清臨危受命（因為官方規定更換的投手一定要是左投），在沒有休息日的情況下，今天主投第一局，就被日本打爆，失4分退場，黯然走下投手丘。

退場後，鏡頭帶到陳柏清，淚水在他眼眶打轉，旅美的林家正安慰他；賽後曾豪駒總教練說，對陳柏清很抱歉，但是這會成為他日後成長的養分。

沒有一個人怪他。

當年那個高中投很爛的投手，當初那個進不了職棒的投手，一個完全不是天才型的投手，一個曾經想放棄的投手，如今在世界第一級賽事，跟世界各國最強的選手們同場較勁，這本身就是個奇蹟，陳柏清用人生告訴我們，這世界不是只有天才，努力也能讓自己被世界看見。

陳柏清加油，希望11月24日，我們能再次見證另一個奇蹟。

該文曝光後，底下網友全都力挺喊話，「臨危受命，很不容易了，加油」、「看到了昔日『指叉王子』的名字」、「這種故事才勵志跟一般人一樣接地氣，大谷那種根本科幻小說」、「能站在世界的舞臺跟各國的強者較量，就已經足夠證明他的優秀了」、「這麼堅韌的運動員，敬佩」、「這種人以後會很可怕」、「汗水+淚水=成功」、「每個能上場的都是英雄，下場都值得掌聲」。

本文獲李又宗授權