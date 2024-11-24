陳柏清下場「林家正、陳傑憲暖安慰」　他畫下感動一幕！還藏亮點

▲「猴子牛乳」繪製了可愛圖片。（圖／猴子牛乳授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊原預告昨（23日）晚要派出林昱珉擔任投手，對戰日本，但隨著美國隊獲勝，確認中華隊將與日本隊打冠軍賽，台灣教練團決定改派陳柏清擔任昨晚的先發投手。陳柏清下場後難掩失落心情，因此「學長」也馬上到他身邊給予安慰。粉專「猴子牛乳」就特意畫了一張圖，直呼「陳柏清辛苦了」。

昨晚賽事，中華隊臨時更換先發投手，由陳柏清代替林昱珉上陣。然而，網路上卻出現一些批評的聲音，而陳柏清下場後，也難掩落寞心情，因此林家正便馬上給予暖心安慰，隊長陳傑憲也有和陳柏清聊聊。

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陳柏清下場後，江國豪接手！江國豪說，他第一局就已經在後面準備，「我知道柏清是臨危授命，突然更換先發投手，可能狀況會比較多，所以提早讓身體準備好」。除此之外，江國豪與捕手戴培峰也是再度搭配，他笑說兩人賽前就有互相交流，「這次他都沒有喊暫停上來念我，算是唯一進步」。

這些畫面也被畫了下來！粉專「猴子牛乳」在臉書貼出一張圖，正中間是臉上有淚的陳柏清，一旁則是陳傑憲和林家正，一個人拿著雞湯，另一個人正在舀湯。在他們三人身後，還有摀住耳朵的江國豪，以及正在講話的戴培峰。「猴子牛乳」就在文中寫道，「陳柏清辛苦了，你很棒！」

可愛的圖片曝光後，也吸引網友回應，「雞湯大師家正」、「看到後面柏清有笑容感覺比較放心了，他真的很棒」、「好可愛，每個人都畫得好傳神，好笑又可愛，真棒」。還有網友留意到江國豪、戴培峰這組的亮點，「後面那組太鬧了啦，人家是愛之深責之切」、「江國豪是摀耳朵，戴培峰很嘮叨的意思嗎」。