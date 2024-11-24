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明晚鋒面接近「降雨熱區曝」！冷氣團接棒連凍3天　跌破12度

▲▼天氣配圖，寒流與冷氣團。（示意圖／屠惠剛攝）

▲明晚下一波東北季風前緣的鋒面接近，苗栗以北到宜蘭一帶雲量增多，轉為有短暫陣雨。（示意圖／屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

氣溫將有明顯變化，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」指出，今天起東北季風逐漸減弱，基隆北海岸、東北角到宜蘭一帶可能有些局部降雨，其他地方都是多雲或晴。明日白天水氣更少，東半部雲量稍多，西半部則是晴到多雲。

但吳聖宇表示，明晚下一波東北季風前緣的鋒面接近，苗栗以北到宜蘭一帶雲量增多，降雨機會提高，轉為有短暫陣雨的天氣。周二鋒面掠過，東北季風增強，台中以北到東半部持續有短暫陣雨，彰化以南到高屏維持多雲或有陽光。

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他說，周三白天因為中高層西風槽掠過台灣以北，帶動中層華南水氣東移通過台灣上空，南部維持多雲天氣，其他地方可能都有短暫陣雨。周三晚間水氣通過後，乾冷空氣南下，各地天氣穩定，乾冷空氣從周四一直影響到周末。

溫度方面，吳聖宇指出，今天仍較偏涼，北部、東北部白天高溫21至24度，花東高溫24至26度，中南部高溫26至28度。明天白天北台灣的高溫回升較明顯，北部、東北部24至27度，花東地區25至27度。

他說，中南部維持27至29度間，雖然白天溫度回升，但是夜晚清晨仍涼，尤其中部以北到宜蘭、花蓮一帶空曠地區，清晨低溫仍可能降為16至18度間，有輻射冷卻發生的地方溫度可能會更低一點。

吳聖宇說，周二鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部白天高溫降到19至20度，中部、花東高溫24至26度，南部高溫26至28度。周三較強的冷空氣南下，溫度由北往南持續降低，北部、東北部白天高溫可能只剩下17至19度，中部及花東高溫21至23度，南部高溫降到24至26度。

他表示，周四起到周六受乾冷空氣影響，白天各地天氣穩定，普遍有機會看到陽光，但是溫度較低，北部、東北部白天高溫維持在18至20度左右，花東地區高溫21-23度，中南部高溫也只有23至25度。

吳聖宇提到，值得注意的是周四到周六夜晚清晨的低溫，從台南以北到宜蘭、花蓮一帶空曠地區低溫有機會降為12至14度間，如有較明顯的輻射冷卻作用發生，溫度可能比12度更低，都市地區低溫預報也只有在14至16度間，南部空曠地區低溫預估在14至16度。

吳聖宇說，都市地區低溫16至18度，這樣的預報溫度應該可以達到大陸冷氣團的標準，仍要看到時候台北站實測的溫度狀況。下周日冷空氣稍微減弱，溫度應該會有所回升，目前來看還會再有冷空氣南下，溫度偏低的狀況可能會延續到12月上旬。

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