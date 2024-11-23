冷氣團下周三夜襲「全台降溫有感」　2波11度低溫急凍

▲下周三晚間可能出現首波大陸冷氣團。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團要來了，氣象專家賈新興表示，下周三(27日)傍晚轉乾冷，晚間起可能受第一波大陸冷氣團影響，全台降溫有感，中南部日夜溫差大。未來一周有兩波降溫低點，預估出現在下周四深夜到下周五清晨，以及下周五深夜到下周六清晨，最低溫探11度上下。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天(24日)宜花有局部短暫雨，大台北東側亦有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。下周一氣溫回升，宜花山區有零星短暫雨，午後苗栗及台中山區有零星短暫陣雨。

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下周二起天氣出現較大變化，賈新興指出，下周二受鋒面及東北季風影響，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降並有局部短暫雨。下周三受鋒面及大陸冷氣團南下影響， 各地氣溫下降，台南以北及宜蘭有局部短暫雨， 傍晚轉乾。

▲未來溫度趨勢。（圖／賈新興臉書）

賈新興表示，下周四宜花仍有零星短暫雨，下周五到下周六各地天氣穩定，中南部日夜溫差大。

未來一周將有兩波降溫低點，賈新興進一步說明，預估最低溫出現在下周四深夜至下周五清晨，以及下周五深夜至下個周六清晨，台北站低溫有接近或低於14度的機率，苗栗以北空曠地區則有接近11度上下的機率。12月1日至3日，花蓮山區有零星短暫雨。