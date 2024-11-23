鋒面、冷氣團下周雙襲　全台氣溫跳水「濕冷轉乾冷」　

▲下周二鋒面通過，後續冷空氣接力，強度挑戰冷氣團。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(23日)起至下周一東北季風逐漸減弱，下周一將是近期天氣較穩定的一天，不過緊接著下周二將有一波鋒面通過，東北季風接力，北部和東半部再度轉為有雨天氣，下周三雨區將擴及中南部，各地將迎接一波降溫，北部和東部降幅最大，下周三晚間到下周四可能迎接首波冷氣團。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，北方冷高壓位於中國東北地區，並有往東南方進入日本海的趨勢，台灣附近仍為東北季風影響，北部及東部維持陰沉天氣，並伴隨局部地形短暫陣雨，雨勢零散不大。

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溫度方面，林孝儒說明，中南部為晴或多雲天氣。今日清晨仍有涼意，各平地最低溫約15到18度，白天稍有回溫，但北部及東部回升幅度較小，高溫約20到23度，中南部高溫則可達26到28度。周末兩天東北季風逐漸減弱，明天天氣與今日類似。下周一高壓迴流偏東至東南風環境，各地晴時多雲，北部及東北部有明顯回溫，東部降雨大幅減緩，為近期天氣較穩定的一天。

下周二即將伴隨一波鋒面通過後東北季風增強影響，林孝儒分析，迎風北部及東部將再度轉為陰有短暫陣雨天氣，且隨鋒面通過後，下周三中層水氣增多下，中南部也將有局部短暫陣雨的可能。各地氣溫將迎來一波下滑，北部及東部降溫幅度尤其明顯，且下周三晚至下周四隨北方乾空氣移入，環境轉乾且降雨減少，輻射冷卻效應將加強，使低溫更進一步下降，有機會接近或達冷氣團標準。