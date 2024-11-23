強冷空氣要來了「下周連凍3天」探13度　12月再一波降溫

▲下周強冷空氣影響，下周三晚間到下周四清晨最冷。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(23日)受東北季風影響，北台灣低溫探18度，下周一略為回升，不過下周二鋒面南下伴隨冷空氣影響，下周三將一路冷到下周五清晨，最凍時間點落在下周三晚間到下周四清晨，北部平地低溫下探13度，12月還有較冷天氣。

中央氣象署預報員張竣堯表示，中國北方冷高壓帶來冷空氣，今天受東北季風影響，北部、東部雲量偏多，背風面西半部多雲到晴，屬穩定天氣型態；目前降雨出現海面上，大台北東側山區和宜蘭偶有零星降雨。

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張竣堯進一步說明，明天到後天基隆北海岸、東半部有雨勢，降雨機會高，大台北東側偶零星降雨，明天白天到下周一東北季風減弱，但宜蘭山區不排除有局部較大雨勢，周末到下周一西半部為多雲到晴的穩定天氣。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過下周二將變天，張竣堯表示，下周二鋒面通過、後續東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區有短暫陣雨，鋒面通過後雨勢趨緩，緊接著為冷空氣影響期間，受乾冷冷氣團影響，下周四、下周五降雨明顯趨緩，雨區落在東半部。

溫度變化方面，張竣堯分析，明後兩天北部、宜花整天溫度約18到24度，感受涼，隨東北季風減弱，下周一氣溫回升2到3度；下周二之後在鋒面影響下，溫度持續下降，下周三到下周五清晨溫度偏低，低溫可到16到18度，最冷時間點在下周三晚上到下周四清晨，北部平地低溫可到13到14度，其他地區14到16度，周五白天溫度明顯回升。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯表示，目前預報來看，下周四這天溫度較低時間點，之後溫度回升，不過後續接近12月陸續受北方系統影響機會高，不排除有較冷天氣出現。