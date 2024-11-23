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大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下周三過後將迎首波冷氣團，低溫下探11度。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(24日)白天東北季風減弱，到下周一前出現降雨空檔，不過下周二後要變天了，受鋒面通過影響，中部以北、東半部將轉為濕冷，後續強冷空氣南下，挑戰首波冷氣團，溫度一路下滑，下周三晚間到下周五清晨局部低溫下探11到12度。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今天受東北季風影響且持續到明天清晨，明天白天到下周一東北季風減弱，降雨以迎風面地區為主，明天基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，宜蘭有局部較大雨勢，大台北東側、花東有零星飄雨，桃園以南為多雲到晴的穩定天氣，該天氣型態將維持到下周一。

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不過下周二後要變天了，張竣堯指出，下周二天氣有較大變化，冷空氣前緣鋒面通過，後續東北季風增強，中部以北、東半部有短暫陣雨，南部山區零星飄雨，南部平地則是多雲，該降雨型態持續到下周三。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周四後天氣將從濕冷轉乾冷，張竣堯說明，鋒面通過後，下周四、下周五受一波乾冷空氣影響，強度為東北季風到冷氣團間，評估有機會達到大陸冷氣團等級，天氣轉為乾冷，僅剩東半部偶有零星短暫雨，其他地方多雲到晴，不過因屬後期超過5天預報，仍待進一步觀察。

溫度方面，張竣堯表示，明天清晨還是有東北季風影響，溫度比較涼，各地早上低溫約18到22度，白天東北季風減弱，北部白天溫度約21到25度、中南部27到28度，下周一會再回升1到2度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯進一步指出，下周二鋒面通過，晚間到下周三清晨溫度開始下降，各地低溫降至15度到18度以下；下周三白天各地較涼，白天北部、東半部溫度約18到22度，中南部約22到24度，這波最冷時間點落在下周三晚上到下周四清晨，各地低溫13到18度，溫度較低侷限北部、宜花，約13到16度，局部空曠地區會再低1到2度，最低下探11度到12度。

張竣堯表示，這波低溫台北預估約13到14度，低溫持續到下周五清晨，且要觀察下周四晚上到下周五清晨是否還有輻射冷卻情況，不排除溫度會更低，目前仍在評估當中，周五白天過後溫度回升，12月後會有再一些冷空氣南下。

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