台南狂震！氣象署揭原因　未來3天有規模4.5以上餘震

▲台南佳里區發生芮氏規模5.4地震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

台南晚間8時40分規模5.4地震，讓中南部超有感，氣象署表示，地震發生原因為菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞擠壓，往西傳遞到台灣西邊，在破碎地方釋放能量，接下來3天不排除還有規模4.5以上餘震，加上降雨，提醒提高警覺。

今晚間8時40分台南市佳里發生芮氏規模5.4地震，緊接著8時43分在台南市麻豆連發生2起規模3.5及4.3地震，晚間9時19分台南麻豆再發生規模3.5地震，39分鐘內已連4震外，今晚6時45分起，台南麻豆和佳里累計已發生6起地震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署地震測報中心技正林祖慰表示，今晚台南佳里發生規模5.4地震，台南佳里最大震度5弱，嘉義、雲林4級，其他新竹以南、高雄、屏東有1到3級震度，氣象署發布國家警報範圍包括雲林、嘉義縣市和台南市，震後6秒就發出。

林祖慰指出，台南地震為菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞擠壓，應力推擠到西邊，脆弱地方發生地震，這個地區過去有類似案例，發生芮氏規模5.4地震後，有規模3到4地震發生算常見現象。

林祖慰也說明，從過去歷史資料來看，1991年3月12日到13日台南佳里也有地震活動，最大規模為5.6，接下來有規模4.5以上餘震，像這樣規模5以上地震次數少，偶爾發生會帶出規模3到4地震活動。