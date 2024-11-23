高鐵南延屏東路線「地方支持進高雄站」　盼儘速推進

▲交通部及鐵道局前往高雄向地方說明高鐵南延路線方案。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵延伸屏東路線目前由鐵道局評估「左營案」、「高雄案」，預計年底前定案，立委賴瑞隆今(23)日邀交通部、鐵道局向高雄民眾說明評估方案，與會民眾支持高鐵進入高雄站的「高雄案」，盼盡速推進，帶動中、南高雄發展。

交通部政務次長伍勝園率鐵道局長楊正君今向高雄地方說明評估高鐵南延路線方案，並邀請前鎮區里長、亞洲新灣區企業代表等進行意見交流，與會民眾均表達支持高鐵進入高雄車站設站，並希望路線趕快確定繼續推進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鐵道局會中說明目前評估中兩路線方案，包括左營方案及高雄方案內容以及相關課題。針對施工衝擊，鐵道局表示透過各種檢討，目前左營端調整縱坡線形後，明挖段長度由1.9公里縮短至約1.3公里，新莊一路原則不受開挖影響；車站段將於設計階段確認潛盾工法相關條件，及與捷運黃線Y10站工程進行界面整合設計，則明挖段長度可由2.8公里縮短至約2.4公里，中華三路及民族路平面車道有機會不受開挖影響。

與會民代、企業代表及民眾建議高鐵一定要進入高雄車站設站，認為北高雄未來有台積電等各種大型開發案進駐，未來高鐵左營站會更擁塞，勢必需要高雄車站分流，而且既然高鐵要延伸至屏東，如果中間不設任何車站直接拉到屏東，對於高雄完全沒有任何效益，另外目前中、南高雄有逐漸沒落之跡象，非常需要高鐵在高雄車站設站帶來人潮，促進中南高雄發展之契機，並且提供便捷之旅運服務。

▲交通部及鐵道局前往高雄向地方說明高鐵南延路線方案。（圖／鐵道局提供）

對於高雄市政府與民眾關切議題，包括工程技術可行、對民眾影響最小、對城市發展最為有利等，鐵道局會中表示，將盡最大努力將明挖範圍檢討縮小，或透過更精細交通維持、交通管理手段，減少衝擊。

立委賴瑞隆於說明會中對現場民眾進行調查，民眾全體一致贊成高雄方案。交通部表示，將持續聽取地方民眾的聲音，今天是第一場，後續說明會的時間地點刻加緊安排中，將儘速確認後對外公布，年底一定會確定路線方案，儘速完成後續相關規劃。