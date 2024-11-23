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警轟24槍抓人畫面曝！湖內槍擊31hrs破案　警局長喬裝小蜜蜂攻堅

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局長林炎田撂狠話「有案速破」不是講講而已！發生在高雄市湖內區正義一路的槍擊案，造成一死一重傷，雖然前一天在追捕過程當中，警方開了24槍還是被他們逃了，不過案發31小時後，涉案8人全部被逮！其中賴姓主嫌還打赤腳狼狽落網。

▲涉嫌湖內槍擊案件主嫌，開車衝撞警車，員警開了24槍仍舊讓他跑了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌湖內槍擊案件主嫌，開車衝撞警車，員警開了24槍仍舊讓他跑了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起槍擊案件主要是因為賴姓主嫌替綽號「阿龍」男子協調8萬元賭債，和林姓男子相約到蘇姓男子租屋處談判起衝突，但沒想到雙方早在之前就有發生過口角衝突，所以賴嫌就朝屋內開槍，造成3人受槍傷，其中1人送醫不治。案發後高市警局專案小組運用科技偵查方式並調閱監視器以車追人。

▲涉嫌湖內槍擊案件主嫌，開車衝撞警車，員警開了24槍仍舊讓他跑了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌湖內槍擊案件共犯被逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌湖內槍擊案件主嫌，開車衝撞警車，員警開了24槍仍舊讓他跑了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌湖內槍擊案件賴姓主嫌，狼狽被逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

22日下午16時在鳳山區查緝余姓共犯到案，再於17時30分在大社區查獲提供作案車輛之邱姓女車主，以及協助提供逃逸車輛之郭姓共犯，不過賴姓主嫌搭乘共犯車輛逃亡，雖然一度在大社區被警方查獲，但他們加速逃逸，員警開了24槍仍然無法阻止他們落跑。

不過經過漏夜埋伏，就在23日5時30分在仁武區查獲蔡嫌等6名嫌犯，而涉案賴姓主嫌發現有員警打算攻堅，於是赤腳從透天厝屋頂逃跑，不過警方調閱監視器，確定他沒有離開，於是封鎖現場逐步清查，最後在10時08分發現他躲在附近的一棟透天厝空屋當中，順利逮人。

林炎田親上火線召開破案記者會，說明整個逮捕過程之外，也向不法份子宣告只要在高雄市鬧事的下場，就是「有案必破、有案速破」，同時他也將緝捕功勞歸於整個專案團隊，不過據了解，案件發生之後，他跟刑大大隊長鄢志豪兩人都沒有闔眼，甚至林炎田跟他的秘書，同樣也是刑事出身的陳冠宇兩人，拂曉出擊，喬裝路人和小蜜蜂去勘查現場後，親自帶隊攻堅，同時也在主嫌逃逸之後，指揮同仁調閱監視器，順利逮人。

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