「紫蝶幽谷」奇景畫面曝！世界唯二「越冬型蝴蝶」南下漫天飛舞

▲茂林特有壯觀的「紫蝶幽谷」現象 。（圖／茂管處提供）

記者吳奕靖／高雄報導

交通部觀光署茂林國家風景區管理處在今天(23)日宣布，雙年賞蝶季正式開跑，邀請遊客到訪茂林觀紫蝶生態、遊原鄉部落、品嚐在地美食！

高雄市茂林紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶齊名，是世界唯二的越冬型蝴蝶，每年十一月秋冬之際紫斑蝶南下避冬，在高雄茂林形成壯觀的「紫蝶幽谷」現象，因此茂管處特別舉辦跨年賞蝶活動，邀請遊客到訪茂林欣賞全台唯一、世界唯二的紫斑蝶漫天飛舞奇景。

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▲茂林雙年賞蝶季正式開跑 。（圖／茂管處提供）

茂管處簡慶發處長表示：「雙年賞蝶是茂管處指標性活動，結合生態資源、原民樂音及特色美食，希望讓遊客能於賞蝶季期間深度暢遊茂林，創造親子同遊的最美回憶」！雙年賞蝶豐富系列活動即日起至明年3月接連展開，除定點賞蝶導覽解說站外，「護蝶市集」結合原民音樂、農特產展售及原民手作DIY體驗；「賞蝶親子標放活動」邀請國內親子共同參與，透過導覽解說及標放體驗讓大小朋友了解紫蝶生態奧妙。今年全新規劃的「紫蝶共舞派對」，除有天籟原聲表演外、另結合「美力臺灣3D行動電影院」讓遊客享受蝴蝶相伴的觀影體驗!現場亦有原民風味餐點可預購。