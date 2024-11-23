忘帶鑰匙！大馬蛇女施展「軟骨功」鑽門縫滑進家　超苗條身材曝光

▲大馬女網友Boonlouisse忘帶鑰匙回家，竟從門縫裡穿門而入，震驚不少人。（圖／翻攝自小紅書）

記者葉睿涵／編譯

忘帶鑰匙進不了家門，對多數人來說可能是無計可施的窘境，但馬來西亞一名女網友卻以驚人的柔軟度和靈活性，成功從鐵門門縫中鑽入家中。事後，她將這段經歷分享到小紅書，引發網友熱議與神評論。

據當地媒體報導，女網友Boonlouisse在21日返家時，意外發現自己忘了帶鑰匙出門。於是，這名女子將鞋子和包包放置門外，接著施展出「軟骨功」，化身為「蛇女」穿縫而入。

Boonlouisse首先將頭部伸入鐵門門縫中，隨後用手抓住門框協助上半身通過。接著，她解下外套丟在地上，半倒立撐地，並將雙腿依序穿過門縫，最後全身成功進入家中，順利從鞋櫃取得備用鑰匙。完成這一系列過程後，Boonlouisse環顧四周，確認周圍鄰居都沒有看到她的「神奇行徑」，才放心走出門外取回錄影的手機。

相關影片在小紅書上曝光後，Boonlouisse的靈活身手令大批網友嘖嘖稱奇。不少人驚歎於她的柔軟度和苗條身材，但也有網友笑稱，要從門縫進去，必須同時達成「頭小、胸小、肚子小、屁股小、腿細」5大條件，並感嘆自己一項都不符合。此外還有網友猜測，Boonlouisse可能是一名舞蹈老師，直呼「這該死的柔軟度令人羨慕」。