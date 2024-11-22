2少女遭男同學「強拍露點裸照」！　3女同學聯手霸凌逼脫內衣

▲泰國2名少女遭到集體霸凌，甚至被拍下露點裸照。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一所職業學校有2名未成年女學生遭到同學霸凌，不但被暴力攻擊，還遭強行脫下內衣，而當時在場的還有其他男同學，一行人甚至拍下少女們的裸體，並揚言要將露點影片散播出去。

根據《民意報》報導，曼谷一所職業學校的2名女學生近日遭到3名女同學的攻擊。事件發生於10月7日，被害人的3名女同學邀請她們參加生日派對，但要求她們先到拉瑪二路的另一棟房子，她們到場後，便發現在場還有其他10位同學。

3名女同學隨即在其他同學面前攻擊兩人，不斷踢她們的臉部和身體其他部位，而其他同學則在旁錄影，記錄這一切。

被害少女分別是18歲與16歲，兩人遭到襲擊倒地後，被3名女同學強迫脫下上衣和褲子，全身只剩下內衣褲。隨後其中一名攻擊者要求她們自己選擇，要脫掉內衣還是內褲。兩人無奈之下只能當眾脫下內衣，而在場其他男同學則拿起手機拍下兩人袒胸露乳的裸照與影片，並以此為威脅，逼迫兩人不准將此事告訴別人。

事發後，兩人暫時住在16歲少女家中，且不敢對外透露事件經過，直到16歲少女的母親察覺到她們身上的傷痕，整起事件才曝了光，並在10月9日帶著2名孩子報警。

18歲少女猜測，兩人遭到攻擊的原因可能是因為動手的女同學嫉妒她。她表示，其中一名涉案女同學曾經懷疑她與自己的前男友談戀愛，但少女否認這項說法，表明兩人只是普通朋友，而16歲少女則是因此遭到無辜波及。

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