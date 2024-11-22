奪命伏特加！寮國假酒案狂燒「又1澳少女喪命」　累計6死

▲來自澳洲的鮑爾斯（Holly Bowles，左）與瓊斯（Bianca Jones，右）因甲醇中毒死亡。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

寮國萬榮市外國人甲醇中毒死亡案件持續延燒，稍早新增1死，累計達6死。來自澳洲的19歲少女荷莉·鮑爾斯（Holly Bowles）搶救無效，於曼谷的醫院逝世。根據調查，她與同樣因甲醇中毒死亡的19歲好友同訪寮國時，疑似因喝下由青年旅館提供的免費伏特加雙雙中毒。

根據《天空新聞網》報導，來自澳洲的2名19歲少女比安卡·瓊斯（Bianca Jones）和荷莉·鮑爾斯（Holly Bowles）一同前往寮國旅遊，並入住萬榮市的一間背包客棧「Nana Backpacker Hostel」。

兩人13日凌晨與其他朋友一起在青年旅館開趴，並喝下由館方提供的免費酒精飲料，隨後又外出續攤。沒想到兩人卻接連出現甲醇中毒症狀，因此被緊急送往泰國曼谷的醫院搶救。

警方指出，瓊斯與鮑爾斯甲醇中毒後倒在房內，而旅館人員發現她們並未如期退房，因此進門查看，才發現兩人情況危急。

瓊斯的家人21日證實，瓊斯經過搶救後仍不治身亡，當時鮑爾斯則是仍在曼谷治療中，但是鮑爾斯的家屬稍早證實，鮑爾斯也不幸離世。這是第2起青少年在寮國因甲醇中毒死亡的案例，累計總死亡人數達6人。其他4人分別為1名28歲英國女律師、1名19歲丹麥女子、1名20歲丹麥女子以及1名56歲美國男子。

根據調查，瓊斯與鮑爾斯的死因疑似是喝下摻有甲醇的伏特加，而被指控提供假酒的Nana Backpacker Hostel則表示，當時旅館也向其他100多名房客提供相同伏特加，但卻沒有人甲醇中毒，懷疑是兩人自己到外面續攤時，喝到假酒，也希望警方在調查後能還給他們清白。不過目前旅館老闆與管理人員已經被警方拘留。

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