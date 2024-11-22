　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奪命伏特加！寮國假酒案狂燒「又1澳少女喪命」　累計6死

▲瓊斯（Bianca Jones）因甲醇中毒死亡，好友鮑爾斯（Holly Bowles）仍在搶救中。（圖／翻攝自X）

▲來自澳洲的鮑爾斯（Holly Bowles，左）與瓊斯（Bianca Jones，右）因甲醇中毒死亡。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

寮國萬榮市外國人甲醇中毒死亡案件持續延燒，稍早新增1死，累計達6死。來自澳洲的19歲少女荷莉·鮑爾斯（Holly Bowles）搶救無效，於曼谷的醫院逝世。根據調查，她與同樣因甲醇中毒死亡的19歲好友同訪寮國時，疑似因喝下由青年旅館提供的免費伏特加雙雙中毒。

根據《天空新聞網》報導，來自澳洲的2名19歲少女比安卡·瓊斯（Bianca Jones）和荷莉·鮑爾斯（Holly Bowles）一同前往寮國旅遊，並入住萬榮市的一間背包客棧「Nana Backpacker Hostel」。

兩人13日凌晨與其他朋友一起在青年旅館開趴，並喝下由館方提供的免費酒精飲料，隨後又外出續攤。沒想到兩人卻接連出現甲醇中毒症狀，因此被緊急送往泰國曼谷的醫院搶救。

警方指出，瓊斯與鮑爾斯甲醇中毒後倒在房內，而旅館人員發現她們並未如期退房，因此進門查看，才發現兩人情況危急。

瓊斯的家人21日證實，瓊斯經過搶救後仍不治身亡，當時鮑爾斯則是仍在曼谷治療中，但是鮑爾斯的家屬稍早證實，鮑爾斯也不幸離世。這是第2起青少年在寮國因甲醇中毒死亡的案例，累計總死亡人數達6人。其他4人分別為1名28歲英國女律師、1名19歲丹麥女子、1名20歲丹麥女子以及1名56歲美國男子。

根據調查，瓊斯與鮑爾斯的死因疑似是喝下摻有甲醇的伏特加，而被指控提供假酒的Nana Backpacker Hostel則表示，當時旅館也向其他100多名房客提供相同伏特加，但卻沒有人甲醇中毒，懷疑是兩人自己到外面續攤時，喝到假酒，也希望警方在調查後能還給他們清白。不過目前旅館老闆與管理人員已經被警方拘留。

►28歲女律師泡吧「喝到假酒」暴斃！　寮國連環爆甲醇中毒釀5死
►奪命「寮國伏特加」！澳19歲少女青年旅館開趴　喝到假酒猝死

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／畢書盡怒了！　氣炸提告前女友
快訊／18：45台南麻豆區規模4地震！　5縣市有感
快訊／國道1號北上連環車禍！　大堵車
專訪／收200封信直指謝宜容霸凌！　李宇翔見家屬一句話決定查
獨／人孔蓋奪命！高雄女翻3圈身亡　驚悚畫面曝
快訊／吳慷仁確定出席金馬！　親口吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

完成父親遺願！正妹YTR「爸爸骨灰混土裡」　種大麻跟媽媽一起吸

14歲少女遭性侵！　20歲偷渡男借住老闆家「趁機硬上他女兒」

援俄有功！北韓派兵「補償曝光」：加強首都平壤空防

誤丟「現值244億」比特幣！他想挖垃圾場找硬碟　遭拒怒討天價賠償

奪命伏特加！寮國假酒案狂燒「又1澳少女喪命」　累計6死

日AV女優赴港賣淫被捕！25歲「三上悠亞接班人」涉案　驚人價碼曝

川普效應？　華盛頓郵報「資深政治編輯」突然被解職

川普提名準防長驚爆性侵　警詢筆錄曝光！女狂喊「不要」疑遭下藥

2少女遭男同學「強拍露點裸照」！　3女同學聯手霸凌逼脫內衣

全球最強護照出爐！台灣「141國免簽」排行曝　6冠王日本被篡位

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

媽問9歲兒怎麼選爸爸？　他淡定：妳選的...不是我

日8歲弟用球棒打羽球　對打連中9球驚艷網友

日本複賽首戰9比1擊垮美國　小園海斗雙響砲7打點！

台灣隊首戰0比2不敵委內瑞拉　苦吞13K！陳傑憲猛打賞無用

完成父親遺願！正妹YTR「爸爸骨灰混土裡」　種大麻跟媽媽一起吸

14歲少女遭性侵！　20歲偷渡男借住老闆家「趁機硬上他女兒」

援俄有功！北韓派兵「補償曝光」：加強首都平壤空防

誤丟「現值244億」比特幣！他想挖垃圾場找硬碟　遭拒怒討天價賠償

奪命伏特加！寮國假酒案狂燒「又1澳少女喪命」　累計6死

日AV女優赴港賣淫被捕！25歲「三上悠亞接班人」涉案　驚人價碼曝

川普效應？　華盛頓郵報「資深政治編輯」突然被解職

川普提名準防長驚爆性侵　警詢筆錄曝光！女狂喊「不要」疑遭下藥

2少女遭男同學「強拍露點裸照」！　3女同學聯手霸凌逼脫內衣

全球最強護照出爐！台灣「141國免簽」排行曝　6冠王日本被篡位

色彩鑑定到底在紅什麼？有必要做、能帶來什麼好處一次解析

桃園平鎮蘿蔔節11／24登場　張善政這樣「16蹲」很輕鬆

桃園副市長蘇俊賓邀市民守護桃園溼地　參訪許厝港賞過境候鳥

快訊／畢書盡狂被抹黑怒了！　氣炸提告8年前女友：請網友自重

10個盲點遮望眼　賴清德政府走得磕磕絆絆！

養顏美容又能減重！盤點喝檸檬水的「5個好處」

吳慷仁回台參加金馬「為了實現承諾」　隔一年再同台林品彤頒影后

兇版E級李珠垠來了！金賢姈＋安芝儇「韓辦桌2人組」　內門喊好香

補助提早告罄！「花蓮好樂園2折」優惠即起停止系統預約

美國夢更難了！首購族平均年齡38歲創新高　想買房年薪要350萬

「台版新垣結衣」怒報警！外籍狂粉私訊以死相逼　騷擾長達半年

國際熱門新聞

「穿白襪」在日本街頭散步　結果嚇傻

啦啦隊女神登東蛋大螢幕！日媒狂讚：引暴動

驚悚影片慎入！工人誤入機械區「瞬間爆頭」被壓扁

俄外交部發言人記者會突接電話封口

最強護照出爐！台灣「141國免簽」排行曝

裸女衝球場甩奶狂奔　現場維安竟沒帶下場

泰2少女遭男同學「強拍露點裸照」！

好市多新分店凌晨開幕　頭香3天前就排隊

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

蓋茲爆買春　宣布退出司法部長提名

開戰以來首度　俄射洲際彈道飛彈襲烏

美股「川普行情」收紅461點　台積電ADR漲1.53%

即／川普宣布：司法部長改由「她」出任

以總理、哈瑪斯領袖涉戰爭罪　國際刑事法院發逮捕令

更多熱門

相關新聞

泰2少女遭男同學「強拍露點裸照」！

泰2少女遭男同學「強拍露點裸照」！

泰國曼谷一所職業學校有2名未成年女學生遭到同學霸凌，不但被暴力攻擊，還遭強行脫下內衣，而當時在場的還有其他男同學，一行人甚至拍下少女們的裸體，並揚言要將露點影片散播出去。

28歲女律師寮國泡吧「喝假酒」暴斃！

28歲女律師寮國泡吧「喝假酒」暴斃！

奪命寮國伏特加！澳19歲少女開趴喝假酒猝死

奪命寮國伏特加！澳19歲少女開趴喝假酒猝死

馬國男將被公開鞭刑　3度觸犯幽會罪

馬國男將被公開鞭刑　3度觸犯幽會罪

23歲蛇蠍女大生長相曝！騙光大叔「37萬聘禮」

23歲蛇蠍女大生長相曝！騙光大叔「37萬聘禮」

關鍵字：

寮國甲醇中毒外國人旅遊安全青年旅館東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

終結21年對美魔咒！台灣8：2奪勝

日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

謝宜容哽咽自拍道歉影片　「我沒有保護好你們的孩子」

勞動部輕生公務員「家屬聲明曝光」！

陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

新竹河濱上演「六腳獸」　保險套黏石椅沒人清

台灣隊長陳傑憲一舉動感動日媒！

中華止對美國6連敗　得分刷新高

勞動部「輕生員工」遺書有2份　1份不到百字

即／黑浮集團即日起全台停業！「廣招投資人合作」

醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎

無業男家中印鈔「指甲油畫防偽線」夜市變現

更多

最夯影音

更多

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面