丟臉到國外！外媒關注謝宜容案：「酷吏」打擊台灣重視人權形象

▲新加坡媒體《聯合早報》關注謝宜容案。（圖／翻攝自聯合早報）

記者葉睿涵／編譯

勞動部日前傳出39歲吳姓公務員疑遭勞發署北分署長謝宜容職場霸凌，而在辦公室自縊身亡，引起各界譁然，就連國際也對相關新聞相當關注。11月23日，新加坡媒體《聯合早報》以「新聞人間：酷吏謝宜容」為題，對此案進行報導，批評台灣政府部門的官僚霸凌文化和包庇行徑，讓「勞工天堂」的形象蒙羞，甚至形容這是人權倡議者的諷刺。

《聯合早報》指出，謝宜容長期以來濫用職權，不僅隨意辱罵下屬，還要求下屬超時工作、半夜傳訊且需即時回應，導致已故的吳姓員工每天工時長達12小時以上，周末加班更是常態。如今，吳姓員工的死成為了導火線，讓更多內部錄音和投訴檔案陸續曝光，揭露謝長期壓榨員工的真相。

數據顯示，謝宜容的嚴苛管理讓105名員工中81人辭職，部分主管甚至寧可降職，也堅持要離開謝宜容的麾下。此外，《聯合早報》也以「坐直升機」來形容謝宜容的晉升過程，揭發她與勞動部高層的派系關係。

▲神隱多日的謝宜容23日終於出面道歉。（圖／翻攝YouTube）

報導揭露，謝宜容背後的靠山包括了前勞動部長許銘春，以及現任次長許傳盛。這些人與民進黨內部派系鬥爭關聯極深，讓這起事件進一步成為政治角力的焦點。然而，《聯合早報》指出，這起事件的背後不僅是個別長官的問題，更反映台灣官僚體系的深層病灶。

事實上，有關謝宜容濫用公帑送禮，發包標案給特定人士等的檢舉早在今年初便已出現，但政府內部嚴重的包庇文化卻導致相關投訴無法被有效處理。謝宜容更威脅員工不得洩密，甚至對亡者家屬的處理態度冷酷無情，導致社會怒火難以平息，就連賴清德二度道歉，要求嚴查嚴辦，仍無法平息民眾的不滿。

在吳員事件引爆後，不少政府機構也接連被揭露有霸凌問題，形成骨牌效應。外媒批評，台灣一向以人權和民主自豪，但此次揭露出政府內部的層層黑暗與腐敗；一些評論也認為，這起醜聞將對民進黨強調人權的形象造成巨大打擊。報導稱，隨著調查進一步展開，台灣是否能真正解決官僚文化和勞動環境的問題，成為了國際社會的焦點。