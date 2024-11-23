富里有愛暢行無礙！　花蓮榮獲台灣健康城市暨高齡友善城市獎

▲▼「富里友愛暢行無礙」從334個參賽團隊中脫穎而出，榮獲台灣健康城市暨高齡友善城市類-無礙獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

致力打造友善偏鄉公共運輸，花蓮縣政府建設處提案的「富里友愛 暢行無礙」，從334個參賽團隊中脫穎而出，榮獲「113年台灣健康城市暨高齡友善城市類-無礙獎」，縣長徐榛蔚感謝參與推動富里幸福巴士的各個單位通力合作，讓座落花蓮最南端的鄉鎮富里鄉，民眾在日常生活的公共運輸能夠更行走自由、暢行無礙。

花蓮縣政府表示，自2020年開始推動試辦「噗噗共乘」服務系統，包括接送永豐國小就學、吉拉米代文健站與就醫與台灣普利司通洽談偏鄉CSR。110年推動轉型並於同年啟動富里鄉「幸福巴士2.0」服務；2023年將車輛安裝無障礙上下踏板，讓長輩及身心障礙人士就醫生活更暢行無礙，疫情期間服務項目增加代領處方籤，富里「幸福巴士2.0」讓偏鄉公共運輸除了暢行無礙更加有愛。

花蓮縣政府建設處說明，歷經了918地震縣境南區的部份鐵路、道路損壞，積極協調卓溪「幸福巴士2.0」服務，於受影響地區，協力接駁轉乘達成受災區內就醫就學不中斷，藉以補足公路客運路線改道之運輸缺口；同年並為永續營運法制化申請「公路公共運輸服務升級計畫」，2023年正式轉型完成，同年3月再新增玉里洗腎民眾接送服務，為增加供給以滿足需求，前線執行的羅山發展協會還新增自備車一輛支應在地民眾的民行需要。除了穩定營運服務及調度，協會也積極爭取社福資源合作，參與花蓮社福卡補助會議爭取，2023年讓富里「幸福巴士2.0」正式納入補助申請單位，民眾核定身分後就能向花蓮縣政府社會處申請補助，整合資源為富里鄉在地民眾全方面服務，可說是不遺餘力。

今年經縣府建設處、富里鄉公所及相關推動單位一再協調後，正式與「東台灣汽車客運股份有限公司」簽訂參與合作協議書，4月11日於花蓮縣富里鄉公所舉辦幸福巴士延伸池上鄉路線試辦儀式，將富里鄉幸福巴士服務範圍擴展至臺東縣池上鄉，讓在地民眾無論是就醫、就學及採購的生活圈需求納入營運路線。

如同富里鄉幸福巴士媒合專員尹海霞所言：「謝謝長官及委員們的肯定，我們會持續讓『幸福暢通，穿梭花蓮』」。

縣長徐榛蔚帶領團隊錄製得獎影片：

https://www.youtube.com/watch?v=qi6exUoR9iE