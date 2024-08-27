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2024永續健康城市大調查　台南3縣市城市健康競爭力全台第一

▲2024《康健》「永續健康城市大調查」從5大構面全面審視各縣市的健康競爭力，成績揭曉，台南市、彰化縣、台北市獲得5級分，並列「領先組」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024《康健》「永續健康城市大調查」從5大構面全面審視各縣市的健康競爭力，成績揭曉，台南市、彰化縣、台北市獲得5級分，並列「領先組」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024《康健》「永續健康城市大調查」，體檢地方政府推動健康政策與促進市民健康生活的成績單，接軌國內外趨勢，包括聯合國與WHO對抗慢性病的倡議、以及賴清德政府「健康台灣」政策，《康健》今年以「慢病防治」為主軸，檢視各縣市能否提供健康、安全的環境，提升國人的慢性疾病禦病力。

▲2024《康健》「永續健康城市大調查」從5大構面全面審視各縣市的健康競爭力，成績揭曉，台南市、彰化縣、台北市獲得5級分，並列「領先組」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024《康健》「永續健康城市大調查」從「健康促進」、「篩檢及照護」、「環境」、「結果」等4個構面、共20個指標著手。「健康促進」構面包括規律運動、BMI過重肥胖、吸菸率等指標；「篩檢及照護」構面則有癌症篩檢、成人健檢利用率、老年功能性評估等數據；「環境」構面涵蓋各縣市的空氣汙染、汙水處理、人行道長度、公園綠地面積；而「結果」構面則是各縣市的癌症、心血管疾病、糖尿病等重大慢性病死亡率。

▲2024《康健》「永續健康城市大調查」從5大構面全面審視各縣市的健康競爭力，成績揭曉，台南市、彰化縣、台北市獲得5級分，並列「領先組」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了量化指標之外，今年調查新增第5個構面「政策規劃」，是由各縣市提報慢病防治專案，並由評審團給分。

2024《康健》「永續健康城市大調查」從5大構面全面審視各縣市的健康競爭力，成績揭曉，台南市、彰化縣、台北市獲得5級分，並列「領先組」。台北市已多次拿下健康城市調查冠軍，今年同樣在「結果」構面居冠，包括癌症、心血管、慢性腎病死亡率，皆為全國最低，且「健康促進」、「環境」、「政策規劃」都在前5名。

台南市因「篩檢及照護」全國排名第2；「政策規劃」第3；「健康促進」、「環境」第4，整體成績都在平均之上，因此進入領先組，並列冠軍。彰化縣則是冠軍組中唯一的非六都城市，在「政策規劃」上獲評審團一致好評，得到第2名，另外在「篩檢及照護」第2、「環境」第3。

▲2024《康健》「永續健康城市大調查」從5大構面全面審視各縣市的健康競爭力，成績揭曉，台南市、彰化縣、台北市獲得5級分，並列「領先組」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

從領先組的表現可以看出，癌篩和健檢是慢病防治最有影響力的政策。台南市的「行動醫院全民健檢」和彰化縣的「萬人健檢」推動了將近20年，兩個城市的「四癌篩檢率（大腸癌、子宮頸癌、乳癌、口腔癌）」分居全國1、2名可見成效。而台北市雖然在「四癌篩檢率」、「成人預防保健服務利用率」指標分數落後，不過評審長、台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙認為，許多市民有自費或企業健檢的習慣，推測整體篩檢涵蓋率仍高。

新北市在「環境」構面的「整體污水處理率」合計高達95％，位居全國之冠。公共汙水下水道是改善公共衛生的重要建設，但鋪設不易、進度緩慢，是地方首長的隱形政績。此外，「政策規劃」構面，也由新北市的「新北健康大步走，打造銀齡動網絡」，獲評審委員評定為第1名。

嘉義市則在「健康促進」構面拿下全國第1，尤其在菸害防制上表現突出，透過社區藥師主動出擊和多樣化菸害防制活動，扭轉不健康行為，使嘉義市的吸菸率從2015年的12％降至2021年的7.6％，是全國最低，且「輔導戒菸率」為41％，是全國最優。

▲2024《康健》「永續健康城市大調查」從5大構面全面審視各縣市的健康競爭力，成績揭曉，台南市、彰化縣、台北市獲得5級分，並列「領先組」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新竹市則在「環境」構面表現最佳，其中「每萬人享有人行道長度」奪冠，而且數字一年比一年高。建構安全舒適的人行道，能讓市民出門就享受便利平坦的步行空間，進而養成走路習慣，達到預防慢病效果。

2024《康健》「永續健康城市大調查」中名列三級分「穩健組」的城市包括嘉義縣、南投縣、桃園市、高雄市、屏東縣、台中市，其中讓人較訝異的是，直轄市是全國人口、資源相對充足的城市，卻有半數滑坡中段班，成績輸給許多非六都城市。

至於5個僅獲得二級分的「加強組」城市：新竹縣、基隆市、苗栗縣、台東縣、雲林縣，多為高齡人口較多、或醫療量能偏低的地方，雖然偶有單一指標表現出色，但整體來說，在《康健》「永續健康城市大調查」強調的慢病防治五大政策構面上，缺乏完整的規劃，較難打造堅實、綿密的城市健康防護網。

▲2024《康健》「永續健康城市大調查」從5大構面全面審視各縣市的健康競爭力，成績揭曉，台南市、彰化縣、台北市獲得5級分，並列「領先組」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

官方統計數據由最好排到最差，其中指標分為正向、負向資料佔比排序。每項指標的排序，用固定組數（5組）算出全距與組距，再將資料分組後給分，最好的給5分，接著依序是4分、3分、2分及1分。本年分為「健康促進」、「篩檢及照護」、「環境」、「結果」、「政策規畫」等共5個面向。各面向得分計算方式：將每個面向之子指標得分進行平均計算。總得分計算方式：「健康促進」、「篩檢及照護」、「環境」、「結果」、「政策規畫」面向各佔20％，將5個面向得分平均計算後，換算為百分制進行排名。

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