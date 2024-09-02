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面對超高齡社會　雲林縣衛生局以紀錄片倡導「失智友善」環境

▲雲林縣衛生局推動高齡友善社會，與天主教失智老人社會福利基金會等多個NGO團體合作，舉辦「失智友善紀錄片-阿姨，上學囉！」首映會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局推動高齡友善社會，與天主教失智老人社會福利基金會等多個NGO團體合作，舉辦「失智友善紀錄片-阿姨，上學囉！」首映會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣衛生局推動高齡友善社會，實踐聯合國永續發展目標SDGs第3項健康與福祉，與財團法人天主教失智老人社會福利基金會等多個NGO團體合作，舉辦「失智友善紀錄片-阿姨，上學囉！」首映會；副縣長謝淑亞表示，盼透過記錄片讓民眾了解失智症，建立失智友善社區，實現高齡友善社會。

「失智友善紀錄片-阿姨，上學囉！」以「看見失智者的能力」為故事主軸，串起高齡友善就業、失智照顧者心路歷程及失智友善社區等議題，讓民眾透過大螢幕更加認識失智症，不歧視、不排斥、不責備，給予失智長者及照顧家庭們更溫暖的友善支持。

▲雲林縣衛生局推動高齡友善社會，與天主教失智老人社會福利基金會等多個NGO團體合作，舉辦「失智友善紀錄片-阿姨，上學囉！」首映會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲衛生局長曾春美指出，適時協助失智者、給予失智者的家屬更多的支持與幫助，打造失智友善環境刻不容緩。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副縣長謝淑亞表示，雲林已進入超高齡社會；根據內政部人口統計至2024年6月，雲林縣總人口數有65萬9729人，65歲以上人口數有13萬7576人，佔20.8%，依據衛福部統計失智症盛行率8%推估，雲林縣失智人口有1萬1006人，失智人口隨著老化速度逐年增加，且有年輕化趨勢，大家都必須面對且重視問題。

衛生局長曾春美指出，面對超高齡社會及失智人口增加，加強民眾對認識失智症認知及失智友善社區識能，喚起民眾對失智症的關注，適時協助失智者、給予失智者的家屬更多的支持與幫助，打造失智友善環境刻不容緩。

為讓民眾更認識失智友善社區四大元素-友善居民、友善組織、友善環境與社會參與，幫助了解失智症者之具體行為，並用理解與包容讓失智者得到支持與關懷，放心、安心的走入社區，參與活動與生活。衛生局表示將持續舉辦相關活動，提升民眾健康認知，期望透過社會大眾的共同努力，為雲林縣的長者打造更加友善、健康的環境，讓每位長者都能夠擁有更高品質的晚年生活。

▲雲林縣衛生局推動高齡友善社會，與天主教失智老人社會福利基金會等多個NGO團體合作，舉辦「失智友善紀錄片-阿姨，上學囉！」首映會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局推動高齡友善社會，與天主教失智老人社會福利基金會等多個NGO團體合作，舉辦「失智友善紀錄片-阿姨，上學囉！」首映會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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