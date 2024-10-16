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高雄獲永續城市5大獎　奪「最佳首長信任獎」陳其邁感謝市民

▲▼ 高雄獲5大獎！陳其邁也奪「最佳首長信任獎」:承諾讓城市更進步。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄獲永續城市5大獎！陳其邁也奪「最佳首長信任獎」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

今周刊公布2024年度「永續城市SDGs大調查」，高雄市政府獲頒「最佳高齡友善城市獎」、「經濟力特別傑出獎」、「環境力特別傑出獎」、「永續城市特優獎」及「永續創新-環境獎」等五項大獎，市長陳其邁並獲得「最佳首長信任獎」肯定。

陳其邁今（16）日出席記者會時，感謝今周刊的肯定及市民努力，強調高雄在城市轉型過程中面臨許多難題，尤其氣候變遷挑戰更為嚴峻，承諾未來將帶領市府團隊一步步穩定向前，讓城市更進步。

陳其邁指出，高雄溫室氣體淨排放量5,235萬公噸，遠高於台北，面對碳費與歐盟CBAM開徵，淨零的轉型是高雄的生存之戰。在推動城市淨零轉型過程中，高雄不斷引進新的行業，與時間賽跑，加速推動城市淨零及數位轉型，他也規定市府各局處首長都必須取得相關淨零證照，總計高雄市與產業界合作，迄今已發出973張國際證照。

▲▼ 高雄獲5大獎！陳其邁也奪「最佳首長信任獎」:承諾讓城市更進步。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁奪「最佳首長信任獎」，承諾讓城市更進步。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁以今年凱米及山陀兒颱風為例，說明如何運用科技、技術等方式解決城市治理新興議題。在面臨極端氣候時，市府團隊該如何快速回應是非常大的挑戰，首長的責任更加重大，不僅要走的更快、更要一步一步穩定向前。

此外，在推動高齡友善城市過程中，高雄善用中央資源、訂定明確目標，其中社區關懷據點目前布置548處，年底將會達成560處，有效落實長輩照護，承諾未來面臨產業轉型與各項挑戰過程中，會努力、認真、勇往直前，讓城市環境改善、經濟繁榮。

▲▼ 高雄獲5大獎！陳其邁也奪「最佳首長信任獎」:承諾讓城市更進步。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄獲永續城市5大獎！陳其邁承諾：承諾讓城市更進步。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄65歲以上人口占比高達20%，僅次於台北，市府說明，雖然高雄資源不是最豐富，但結合「顧老」、「托幼」等多元服務設施，持續增加公共托育機構、親子館及關懷據點，目標是115年公共托育布建85處、親子館30處、兒童臨托據點30處、社區關懷據點655處、C巷弄長照站587處、1學區1日照91學區，並運用AI科投，投入智慧醫療。

市府表示，永續要作以人為本的世代共融，還有環境永續淨零轉型，高雄率先全台訂定「高雄市淨零城市發展自治條例」，在推動淨零方面，首創碳預算，創造綠色商機，拚2年減碳383萬噸。

111年高雄溫室氣體淨排放量5,235萬公噸，若與台北（1,061萬公噸）相較，更有5倍的差距，目前高雄已相較於基準年（94年）減碳20.8％，減碳量1,380萬噸。

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