第十屆全球健康城市聯盟大會韓國登場　台東不缺席

記者楊漢聲/台東報導

第十屆全球健康城市聯盟大會,於9月25日至28日一連三天在韓國首爾舉辦,台東縣由副縣長王志輝率領縣府9局處16人與會,研討會吸引了超過全球100個城市1000多位代表參與分享經驗,共同為促進世界公民健康努力,成為全球健康城市領域的重要交流平台。

台東縣衛生局指出,此次為期三天的會議中,除了國際會議的主要議程,還包括創新成果計畫提報競賽、口頭報告以及海報展示等多項活動,台東縣由消防局及原住民族行政處代表參賽,積極展示台東縣在健康城市暨高齡友善各項建設方面的創新成果,開幕當天也將揭曉各項競賽獎項,備受關注。

值得一提的是,台東縣提報原住民族行政處部落經濟科的口頭報告以「TTstyle Food: The Tourism of Traditional Tribal Culture and Cuisine」在眾多參賽城市中脫穎而出,獲得大會的青睞,並將於9月26日進行演說,分享台東在推動部落經濟及傳統文化旅遊方面的成功經驗。此外,台東縣在海報展示方面也表現突出,共計有8張海報參展,為全國各縣市中數量最多,這些海報涵蓋了台東在健康城市暨高齡友善各面向及創新領域的亮點成果,展示了台東在此領域的積極推動與成就。

王志輝表示,台東縣在饒慶鈴縣長帶領縣府團隊下,以「開放、整合、創新」的施政理念,營造台東為健康城市暨高齡友善的宜居城市,成果有目共睹,在110年台灣健康城市評選中,台東縣榮獲健康暨高齡友善城市縣市組-卓越獎的最高榮譽;所謂「他山之石、可以攻錯」,此次參加國際研討會,除了在會議中了解全球針對健康城市暨高齡友善的議題趨勢,讓同仁能與世界接軌外,同時在向全球展示台東縣在健康城市暨高齡友善與SDGs17永續目標的努力和成果。

王志輝認為,這不僅是對縣政的肯定,也是對未來發展的激勵,期待能將這些寶貴的經驗和成就,轉化為實際的改善措施,提升台東縣的生活品質,縣府團隊將繼續整理與分析會議成果,並計劃將這些經驗和洞察應用於未來的工作中,致力於推動健康城市的持續發展。