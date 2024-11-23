快訊／川普提名「避險基金投資人」班森特出任財政部長

▲億萬富翁、知名避險基金投資人史考特．班森特（Scott Bessent）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普22日宣布，將提名億萬富翁、知名避險基金投資人史考特．班森特（Scott Bessent）擔任美國財政部長，「在我們偉大的國家即將迎來250週年之際，他將幫助我迎接美國的新黃金時代。」

川普22日在聲明中指出，他將提名班森特為下一任財政部長，「史考特被認為是全球頂尖的國際投資者，以及地緣政治和經濟戰略家之一，他一直是『美國優先』的堅定支持者，在我們偉大國家即將迎來250週年之際，他將幫助我迎接美國的新黃金時代。」

川普指出，他的政府將鞏固作為全球領先經濟體、創新和企業家的中心以及資本投資首選地，同時確保美元繼續成為全球儲備貨幣，「與以往的政府不同，我們將確保在下一次也是史上最偉大的經濟繁榮中，沒有任何美國人會被拋下。」

現年62歲的班森特是對沖基金Key Square Capital Management的創辦人，他也在川普競選期間為其提供經濟政策建議。在此之前，他曾擔任索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）的首席投資官，這是一家由民主黨大金主索羅斯（George Soros）創立的對沖基金。