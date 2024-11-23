馬斯克對川普影響力深　梅克爾：構成巨大疑慮

▲梅克爾在訪談中坦言，川普的勝選令她感到悲傷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

德國前總理梅克爾（Angela Merkel）在其即將出版的回憶錄中，對科技巨頭對政治的影響表達了深刻的憂慮。她接受德國媒體採訪時表示，像馬斯克這樣的科技億萬富豪對美國總統當選人川普的影響力，已構成巨大疑慮。

根據《衛報》報導，梅克爾接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時指出，政治的核心在於平衡人民與權勢人物間的利益衝突，「若此平衡被企業，無論透過財力或科技手段，過度左右，則將對所有人帶來前所未有的挑戰。」

▲馬斯克將領導新成立的、將獨立於聯邦政府運作的政府效率部。（圖／達志影像／美聯社）



梅克爾特別提到川普任命馬斯克（Elon Musk）領導其新成立的、將獨立於聯邦政府運作的政府效率部，她強調馬斯克透過SpaceX的「星鏈」計畫，擁有超過6000顆衛星，控制著太空軌道上60%的衛星，「如果像他這樣的人擁有全世界60%的運行衛星，那麼這不僅是政治問題，也是我們應該非常擔心的事。」

SpaceX經營衛星網路服務「星鏈」（Starlink），在太空中擁有6000多顆衛星，目前客戶包括一般消費者、公司行號和政府機關。

梅克爾也在書中提到，川普對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和其他具有威權及獨裁特質的政治人物特別著迷，且他作為總統，將與盟友的關係視為一種激進的交易，「就像他進入政界前的地產開發商一樣。」

這本回憶錄的出版時間，早於川普再次當選的消息，梅克爾在訪談中坦言，川普的勝選令她感到悲傷，「一個只認同贏家輸家，不容許雙贏的政治人物，將使多邊主義面臨極大的挑戰。」