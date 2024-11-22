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川普效應？　華盛頓郵報「資深政治編輯」突然被解職

▲▼ 〈華盛頓郵報〉針對旗下政治版記者桑梅茲（Felicia Sonmez）因張貼前湖人傳奇球星布萊恩官司案的報導遭停職一事，在華郵工會與各界抨擊下，解除停職處份。 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國大選之後，《華盛頓郵報》出現人事變動 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國自由派媒體《華盛頓郵報》資深政治編輯埃根（Dan Eggen）突然被解除職務，而且公司沒有提供任何理由。外界猜測，這項人事變動可能與川普勝選有關。

埃根2022年被提拔為資深政治編輯時，已經在《華盛頓郵報》政治線工作超過10年，還被該媒體形容是「我們最犀利、最敏銳的編輯之一，透過新聞業最具競爭力的獨家與究責報導，提高了我們每日新聞的水準。」

不過，美國記者卡特萊特（Lachlan Cartwright）21日卻在X透露，他收到埃根傳來電子郵件表示，「我周一被告知，我將在年底被移除資深政治編輯的職務。」埃根在信中坦言相當崩潰，而且不知道如何啟齒。目前尚不清楚，他是否還會繼續為《華盛頓郵報》撰寫其他報導。

▲▼亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝佐斯決定，華郵今年不再為候選人背書。（圖／達志影像／美聯社）

《華盛頓郵報》發言人21日受訪時表示，他們不會對人事決定發表評論。埃根本人也未回應《紐約郵報》的置評要求。

《華盛頓郵報》因為1970年代尼克森總統的水門案而崛起，長年力挺民主黨，如今卻面臨「自由主義偏見」的指控。老闆貝佐斯（Jeff Bezos）決定今年起不再做政治背書，儘管他堅稱這是為挽回大眾信任的正確決定，仍無法阻止「退訂潮」，預估流失10%訂閱用戶，相當於25萬多名讀者，更有多名資深員工離職，包括編輯委員會成員。

事實上，《華盛頓郵報》不是唯一重新思考政治報導方式的媒體。《洛杉磯時報》老闆黃馨祥（Dr. Patrick Soon-Shiong）今年也阻止自家媒體替候選人背書，並且誓言該媒體將有一個「新的編輯委員會」，承諾「聽取各方的聲音」。

《華郵》丟25萬用戶！美選不表態掀「退訂潮」　貝佐斯發聲也沒用　

 
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