川普擬徵60％關稅　陸商務部：必然導致美國通膨

▲大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文。（圖／翻攝自大陸國新辦官網）

記者陳冠宇／綜合報導

對於川普在競選美國總統時曾揚言，計劃對中國大陸徵收60％關稅，大陸商務部今（22）日表示，這無法解決美國自身的貿易逆差，且必然導致美國消費者支付價格的上升與通貨膨脹，並強調大陸有能力化解和抵禦外部衝擊帶來的影響。

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文當天於記者會上表示，大陸正在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，有能力化解和抵禦外部衝擊帶來的影響。

王受文還說，歷史已經表明，一個國家對中國加徵關稅並沒有解決這個國家自身所存在的貿易逆差問題，相反，它推高了這個國家從中國以及從其他國家進口產品的價格。因為最終關稅是由進口國的消費者和最終用戶來支付，它必然導致了消費者支付價格的上升，用戶成本在提高，物價上漲導致了通貨膨脹。

王受文強調，「中國和美國是世界上最大的兩個經濟體，兩國經濟有很強的互補性。」中國和美國如果能夠在經貿關係方面保持一個穩定的、健康的、可持續的發展態勢，既有利於中國人民、美國人民，也有利於世界各國人民，這也是國際社會的期待。

王受文說，大陸願意本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方開展積極對話，拓展合作領域，管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠。同時，中方也會堅定維護自身主權、安全和發展利益。

外貿方面，王受文在會上坦言，今年以來，大陸進出口保持成長趨勢，但8月以來，增速有所放緩。他介紹，今年1至10月，大陸外貿進出口總值36兆元人民幣，年增5.2％，國際市場份額保持基本穩定。

至於外匯市場，中國人民銀行（大陸央行）國際司負責人劉曄指出，受各國經濟形勢走勢分化、地緣政治變化以及國際金融市場波動等因素影響，未來人民幣匯率可能會保持雙向波動態勢。

劉曄說，人行的主要工作是繼續堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時強化預期引導，防止外匯市場形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。