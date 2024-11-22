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桃園副市長蘇俊賓邀市民守護桃園溼地　參訪許厝港賞過境候鳥

▲桃園市副市長蘇俊賓以手繪候鳥方式邀市民參訪桃園大園區許厝港，共同欣賞過境候鳥。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

▲桃園市副市長蘇俊賓以手繪候鳥方式邀市民參訪桃園大園區許厝港，共同欣賞過境候鳥。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓日前至大園區許厝港濕地參加「2024候鳥漫波冬遊趣」活動，當天在桃園市野鳥學會導覽解說下，與近百位民眾欣賞過境候鳥曼妙身影，隨即在個人臉書分享手繪候鳥插圖。蘇俊賓表示，冬季候鳥過境桃園陸續已在許厝港現身，上週甚至來了2隻黑面琵鷺，活動一連兩週開放報名，邀請市民朋友趁週末踴躍參加，一起來場「候鳥曼波」低碳之旅。

蘇俊賓指出，近幾年來市府與民間合作，公私協力進行許厝港濕地生態復育，營造出更適合候鳥棲息場域，目前在市府環保局、水務局等單位與在地里長、桃園野鳥學會的通力合作下，進行包括感潮濕地營造，架設電子圍籬避免人為干擾及24小時監測水質。里長也組成巡守志工隊，野鳥學會則進行生態導覽解說等協助，已逐步改善許厝港濕地環境，目前已有近250餘鳥種造訪，數量則由4千多隻成長到近萬隻。

▲桃園市副市長蘇俊賓在臉書上以手繪候鳥方式邀市民參訪桃園大園區許厝港。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

▲桃園市副市長蘇俊賓在臉書上以手繪候鳥方式邀市民參訪桃園大園區許厝港。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓在臉書上貼出包含二級保育鳥類「唐白鷺」，還有「黑面琵鷺」、「太平洋金斑鴴」、「三趾濱鷸」及「黑腹濱鷸」等手繪繪圖，這些都是冬季會來許厝港棲息嬌客。當天因行程關係停留時間較短，不過還是有觀賞到成群「三趾濱鷸」逐浪覓食，建議民眾可安排較長時間到許厝港濕地，一定有機會觀察到更多美麗過境冬季候鳥。

此外，桃園市環保局自11月16日起至24日舉辦「2024候鳥漫波冬遊趣」活動，活動期間在週末假日下午提供導覽解說、DIY體驗及闖關遊戲等，期盼以寓教於樂方式讓更多民眾瞭解冬季候鳥生態習性及重要性，同時結合許厝港低碳轉運站場域，提供電動輔助自行車供民眾借用騎乘至賞鳥亭，或可搭乘接駁車前往賞鳥。蘇俊賓則鼓勵大家把握本週末假日前來大園許厝港，多利用綠色交通運具，來場低碳賞鳥之旅。

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