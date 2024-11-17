臉書自稱港星冒充女性　誘少女拍裸照…噁男遭重判7年半

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

許姓男子臉書暱稱香港影星「林雪」帳號，認識1名未滿12歲的小女生，再傳送不詳女性生活及裸露照片謊稱是自己的照片給該少女觀看，再要求少女以同樣方式上傳自己裸露器官照片供他欣賞，交換彼此隱私畫面，屏東地方法院依以詐術使少年自行拍攝性影像罪，判處有期徒刑7年6個月。

判決書指出，許姓男子為成年人，於111年11月上旬某時許透過社群軟體臉書暱稱香港男星「林雪」帳號，認識1名未滿12歲的小女生，使用通訊軟體messenger與她聊天，並傳送不詳女性之個人生活照及裸露生殖器照片予她，謊稱是自己之照片，要求該少女拍攝、傳送裸露胸部、生殖器官之性影像，致少女陷於錯誤，誤信許男同為女性，且願意交換彼此隱私畫面。

同年月21日起，少女其住處，持手機自行拍攝祼露生殖器之性影像3張後，陸續以messenger傳送予許男觀看，經少女的母親查看少女手機察覺上情而報警處理，始循線查悉上情。

屏東地方法院審理，許男承認對方有以手機自行拍攝本案性影像後，以messenger傳送予其觀看；但否認有何以詐術使少年自行拍攝性影像之犯行，辯稱：對方傳送第1張照片的時候我不知道她是未成年人，傳第2張照片的時候我才覺得有可能是，有詢問她，我以為她是大學生，因為有幾次聊天時間都是在下午2、3點；另「我臉書大頭貼是1位叫林雪的香港男星，是該少女跟我說她沒有看過其他女生的私密照，我才在網路上找給她看，我沒有假裝女生等語」。

但被害人指稱，「因為我跟被告臉書有共同好友，他跟我聊這名共同好友，被告的名字跟說話方式是女生，且有拍個人照片給我看，是女生，他也有傳下體照片給我看，他先跟我要裸照，他有教我怎麼拍。我拍私密照給被告看之前，他知道我是未成年，他有問過我幾歲，如果我知道被告是男生我不會傳私密照片給他看等語」。法院認定他依詐術使少年自行拍攝性影像罪被重判。