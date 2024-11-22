快訊／桃園八德連棟鐵皮倉庫大火　烈焰狂燒波及4屋

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區高城二街鐵皮屋今（22）日清晨傳出大火，火勢由1樓竄出瞬間波及鄰宅，桃園市消防局立即派員到場灌救，起火現場為倉庫，警消在火場四周架設水線灌救後於8時許控制火勢，目前進行殘火處理，初步調查火場並無人受困受傷，真正起火原因仍需消防局火調科人員調查釐清。

▲桃園市八德區高城二街連棟鐵皮建築今天清晨發生大火，消防人員全力灌救。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市八德區高城二街連棟鐵皮建築今天清晨大火，消防人員灌救中。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局指出，今天清晨6時42分接獲通報指稱，八德區高城二街34巷內發生火警，現場為鐵皮建築物，火勢由1樓竄出，消防局第一大隊派出58名消防人員、19輛各式消防車輛、3輛救護車到場灌救。

▲桃園市八德區高城二街連棟鐵皮建築今天大火，消防人員進行殘火處理。（圖／桃園市消防局提供）

據了解，起火現場為倉庫，大火延燒時波及至少4棟連棟鐵皮建築，濃煙不斷竄出，八德警方也迅速在現場進行交通管制並疏散住民，現場火勢於上午8時許獲得控制，近9時許撲滅火勢，目前進行殘火處理。初步調查火場並無人受困受傷，至於起火原因仍需由火調科鑑識人員調查釐清。