桃市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍落成　張善政：提升救災量能

▲桃園市長張善政今天上午主持消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍遷建啟用典禮。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（22）日主持「消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍遷建落成啟用典禮」時表示，平鎮分隊原有廳舍因結構安全等疑慮拆除原地重建，工程總經費約2億6597萬元，感謝內政部補助1億1630萬元，這也是桃園市第2棟具有消防大隊專屬救災救護勤務派遣中心消防廳舍，啟用後可提升平鎮地區消防救災效率，展現平鎮區俗稱「安平鎮」之意涵，為市民帶來更多安全保障。

▲桃園市長張善政今天在消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍啟用典禮上致詞。（圖／桃園市消防局提供）

張善政指出，新建平鎮消防分隊廳舍可提供20輛各式救災救護車輛進駐，其中配合區域有諸多高樓特性還配有32米雲梯車，以強化救災救護能力、縮短救災時程，還可供消防局第四大隊與平鎮分隊近100名消防同仁進駐，有效改善消防同仁備勤空間，亦為桃市防災救護樹立新的里程碑。此外，市府也感謝通營電氣工程公司、科達製藥公司回饋鄉里，各捐贈1輛救護車增加救護功能。

出席的內政部政務次長馬士元提及，桃園市人口快速成長，救災防護需求相對提升，自己曾任桃園市災害防救諮詢委員，深知消防工作與一般公務工作不同，肩負保護市民安全之重要責任，新廳舍啟用後可提供消防同仁舒適、安全職場環境，有效提升執勤效率，持續為市民提供卓越服務。

▲桃園市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍今天上午舉行遷建啟用典禮。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局長龔永信強調，平鎮消防分隊廳舍總樓地板面積約4968平方公尺，為地上5層、地下1層之建物，其中1至3層供平鎮分隊使用，4至5層則提供第四大隊使用，立面設計概念取自隊員們英勇出勤紅色閃燈投影於城市建物象徵，以闡釋消防精神存在於都市各角落之意象，廳舍周邊採開放空間多功能設計，能有效向民眾傳遞及增進防災知識。重建平鎮消防分隊廳舍時配合大隊指揮派遣勤務，將第四大隊合併遷建，將更有效掌握救災與救護黃金時刻。



今天出席者還包括立委呂玉玲、市議員舒翠玲、陳韋曄、王珮毓、劉仁照，另外，內政部次長馬士元、消防署主秘張裕忠、平鎮區長蕭巧如、消防協會理事長呂長安等多人均到場見證。