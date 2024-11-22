闖空門見妙齡女熟睡「摸大腿根部再性侵」　桃園噁男下場慘曝

▲桃園市陳姓男子今年2月間闖入桃園市蘆竹區某出租套房，見女子熟睡不知抗拒竟乘機撫摸大腿內側，還趁機指侵得逞，女子驚醒後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子於今年2月間企圖闖空門行竊，潛入蘆竹區某出租套房內，見女子獨自在床上熟睡竟萌生淫念，乘機撫摸其大腿內側，見其沒反應更變本加厲指侵得逞，女子直覺私密處有異物插入當場驚醒，嚇得立即報警處理；桃園地院審理時，陳男坦承入侵民宅等犯行但否認指侵，法官審結依侵入住宅罪，處拘役40日，又犯乘機性交罪，處有期徒刑4年，還可上訴，

檢警調查，52歲的陳姓男子今年2月10日中午12時50分許，潛入蘆竹區某出租套房企圖行竊，見女子獨自在套房內熟睡竟萌生淫念，竟乘女子熟睡不知抗拒下，徒手撫摸其大腿鼠蹊部等部位，見女子沒有反映，竟以手指插入其私密處指侵得逞，女子直覺有異物插入下體當場被驚醒，見陌生男子出現房間，嚇得立即報警處理，蘆竹警方據報後後到場查出陳男惡行；桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告陳男坦承擅自開門進入女子套房之，並撫摸其大腿內側與鼠蹊部，但否認有何乘機性交之犯行，辯稱「我沒有用手指插入其下體」等犯行，法官根據原告、證人指證與刑事局鑑定報告、部立桃園醫院疑似性侵害事件驗傷診斷書、警方提供現場照片等資料佐證，足認被告犯行明確。

法官審訊時，原告指稱，案發當天去打工，翌日上午9時返回套房內，因很累就馬上睡覺，沒留意到套房房門未上鎖，熟睡時感覺到有異物鑽進内褲，感受到手指進入其下體内，當下立即驚醒，見一名男子用棉被將頭蓋住，立刻將棉被掀開，發現是不認識陌生男子；法官認為，原告與被告原不相識，彼此間未有恩怨，自無誣陷被告之動機，其證述內容應無疑義，且被告辯稱其未以手指插入原告下體等語，自不可採。

法官審酌，被告無故侵入女子之出租套房，為圖一己性慾之滿足，竟對其為乘機性交行為戕害其身心，且犯後僅承認部分犯行，否認乘機性交之行為，犯後態度不佳，迄未亦未與女子達成和解，法官審結依侵入住宅罪，處拘役40日，又犯乘機性交罪，處有期徒刑4年，本案仍可上訴。