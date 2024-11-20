郭俊麟「一看FB、IG傻眼了」　求問現在流行脆？萬人朝聖1畫面

▲郭俊麟招牌手勢「666」。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊明（21日）中午將迎戰委內瑞拉，球員們也抵達東京備戰。這次12強表現超強的投手郭俊麟今（20日）PO出「東京早安」的畫面，引發萬人力挺加油，再往前滑一則PO文，他卻訝異直呼怎麼臉書與IG增粉量不多，「現在都流行脆？」其他網友則笑虧，「加了！有一番賞嗎？」而本尊幽默回應「有一巴掌！」

中華隊上周日以11：3痛宰澳洲，郭俊麟主投3.2局送出5次三振，僅失1分表現突出，在退場時他帥氣比出的「666」手勢引發關注，郭俊麟賽後則幽默解釋，「就像骰子骰到6一樣，這場的內容應該沒有骰到6，也有骰到5了！」

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在大巨蛋的5場賽事中，郭俊麟圈粉無數「一日球迷」，而他也好奇查看自己的社群平台增粉狀況，反而訝異直呼「臉書粉專跟IG都沒什麼增加，之後該怎麼辦抽獎，現在都流行脆？」

底下引來5千多名網友笑虧，「請問三個都追可以換簽名照嗎」、「你以為我是那種會被抽獎騙到的人嗎（邊說邊全部按追蹤）」、「你怎麼可以那麼可愛啦」、「原來圈粉是這樣圈的嗎」、「我好幾年前就追了（驕傲）」、「哥，暴漲的那刻快來了」、「流量秘密是你跟陳陳的宵夜外送」、「加了！有一番賞嗎？」。郭俊麟本尊則回，「有一巴掌」。

▲郭俊麟PO房間視角照。（圖／翻攝自Threads／kuo19920202）



今天稍早，郭俊麟PO出東京大巨蛋的高空俯瞰視角畫面，並向球迷們說早安。留言狂吸萬人幫加油「要加油喔，屠宰對方」、「請繼續笑笑的三振對方，享受每次對決」、「期待看到你霸氣出賽霸氣三振，加油」、「日本變冷了要小心保暖哦」。