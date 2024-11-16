多位正版網紅臉書突遭封鎖　王鴻薇轟：數發部存在是最大的問號

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

台灣多個網路名人臉書15日突遭臉書封鎖，其中包含知名主持人吳淡如等人，引發外界議論，數位發展部再受批評，打詐無效，讓正常網站受害。國民黨立委王鴻薇今日怒批，數發部打詐無效，管理詐騙網站也無效，每年撒幣，數發部存在是最大問號。

昨日深夜，包括吳淡如、股市隱者、不敗教主陳重銘、算利教官楊禮軒、股市駱哥、艾蜜莉-自由之路、權證小哥、股人阿勳、阿格力、林恩如、阮慕驊、麻紗、王董的大盤籌碼、8ZZ、股癌等知名財經網紅粉專，甚至證交所官方帳號均突遭臉書下架，引發網友震驚。經過多方聯繫與溝通，今早這些粉專大多數才恢復，但此事引發外界質疑數發部在資通安全與打詐機制上的重大缺失。

王鴻薇表示，一年耗費納稅人200億元的數發部又出包，很多人對詐騙網站或臉書深惡痛絕，認為數發部應該處理、快速下架。沒想到昨晚一些正常財經網紅的網站或臉書竟被無預警下架，數發部才趕快協調Meta恢復正常，請問到底出什麼事情？

王鴻薇直言，詐騙網站無法被下架，正常的財經網紅網站反而被下架，數發部每年花納稅人那麼多錢，到底在做什麼？

王鴻薇質疑，數發部之前去開發打詐App，也被譏笑成效不彰，還被民進黨立委王世堅批評為飯桶。數發部花這麼多錢，打詐無成效，管理詐騙財經網站也無成效，請問數發部存在的目的、功能到底是什麼？如果數發部無法達到大家預想的功能，只是繼續撒幣花錢，數發部存在是個最大的問號。

