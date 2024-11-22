高雄跨年不只3波卡司！陳其邁爆料「加碼邀韓星」：來了不後悔

▲250秒高雄跨年煙火搶先看。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2025高雄跨年晚會近期陸續公布重磅卡司，今（22）日也搶先曝光250秒跨年煙火秀，歡迎市民朋友一起在夢時代廣場前共同迎接新的一年。高雄市長陳其邁也加碼爆料，「有韓星會一起過來，名字的部分容我做一點保留」，但仍打包票「來了一定不會後悔」。

高雄跨年晚會已經公布三波卡司，包含金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王盧廣仲，大勢樂團告五人、滅火器和麋先生，還有金音獎最佳新人阿跨面與Yappy、芮鯊RapShark饒舌對決，更有人氣男團U:NUS、世界霹靂舞冠軍BBOY NANA同台尬舞。

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▲陳其邁透露，跨年晚會還有加碼韓星。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，今年跨年煙火總共有250秒6,830發的煙火，在台灣來講絕無僅有，大港的美麗煙火就等著所有市民朋友一起前來夢時代廣場前共同跨年。

由於今年跨年到明年是2025年，20就是愛你、25就是愛我，陳其邁歡迎熱戀中的情侶大家可以一起來歡度新年。他也透露，今年邀請的來賓除了徐佳瑩、盧廣仲之外，也有加碼「有韓星會一起過來，名字的部分容我做一點保留」，提醒大家今年跨年的首選一定是在高雄，打包票來了一定不會後悔。