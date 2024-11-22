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討債反遭開槍伏擊！無辜男枉死1命危　蒙面4煞搭BMW逃逸畫面曝

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市湖內區正義一路民宅今（22）日凌晨零時許傳出槍響，造成一名蘇姓男子（44歲）腹部中槍死亡。涉嫌開槍的賴姓男子帶著3名戴著面罩的小弟，共乘一台BMW轎車在巷口埋伏，發現來討債的林男、周男等人現身入屋後，賴男和手下隨即衝入屋內開槍，造成2人中彈1死1命危，而賴男等人開槍行兇後，BMW也馬上開到現場外面接應，一夥人戴著面罩搭車逃逸。

▲▼監視器畫面 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲嫌犯開槍後搭BMW逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，該處民宅為蘇男所承租，由於林男與賴男有債務糾紛，因此蘇男當起中間人，約雙方在今日凌晨協商債務，林男依約找來友人周男、林女陪同到場討債，但欠錢的蘇男則帶著3名頭戴面罩的小弟，乘坐BMW轎車在蘇男家巷口埋伏。

▲▼高雄湖內槍響。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄湖內民宅發生槍擊案。（圖／記者吳世龍翻攝）

凌晨零時許，討債的林男、周男、林女到達蘇男家後，賴男就帶著小弟衝入蘇家，不由分說先開了2、3槍，擊中周男，林男見狀上前搶槍，卻遭賴男小弟持球棒打傷；混亂間擊發的子彈射中在場的蘇弟腹部，當場血流如注、陷入昏迷，林女則驚聲尖叫，跑出屋外報警。

現場除了蘇弟外，周男左胸也中槍，2人均意識不清，經送醫搶救後，蘇弟因傷勢嚴重，稍早宣告不治死亡；周男目前仍在搶救中。

根據曝光的監視器畫面，民宅發生槍擊後，一名女子（林女）先跑出屋外，疑似打電話報警，賴男則和戴著頭罩的手下衝出，這時接應的BMW也倒車進入巷內，停在民宅前，嫌犯火速上車，隨即逃逸，警方目前正循線追緝中。

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