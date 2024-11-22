高雄槍擊案！半夜談判「3人中彈1死」　原因曝光：只為了8萬債務

▲高雄湖內民宅發生槍擊案。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市湖內區今（22）日凌晨發生重大槍擊案，造成3人受傷，其中1人傷重不治身亡，開槍犯嫌仍在逃。對此，高雄市警察局長林炎田表示，已明確鎖定犯案兇嫌及作案車輛，會在最短時間內緝獲到案。

湖內區正義一路民宅凌晨1時許傳出槍響，一名蘇姓男子（44歲）腹部中槍，送醫搶救後不治死亡。據警方初步了解，林姓男子（37歲）與賴姓男子有債務糾紛，雙方約在蘇姓男子家中談判，而蘇男帶著頭戴面罩的小弟，共乘一台BMW轎車在巷口埋伏。

▲高雄湖內槍響。（圖／記者吳世龍翻攝）

蘇男發現林男等人現身入屋後，和手下隨即衝入屋內，開了2、3槍，林男準備搶槍反被球棒打傷，而賴嫌混亂中擊發子彈，擊中和林男一起抵達現場的周男左胸、以及蘇男的弟弟，導致2人當場失去意識。目前蘇弟宣告不治，周男則還在搶救中。賴嫌眼見事情鬧大，連忙轉身逃離現場，目前警方持續追緝中。

▲高雄市警察局長林炎田。（資料照／民眾提供）

林炎田在高雄市議會受訪時表示，初步了解，雙方是為了賭債8萬元相約談判，隨後產生口角爭執，其中一名犯嫌突然開槍，造成1人送醫不治身亡，另2名傷患則在救治當中。

林炎田表示，犯案之後，警方在現場採證並調閱相關影帶，已明確鎖定犯案兇嫌跟作案車輛，現在報請橋頭地檢署指揮偵辦，強調會在最短時間把犯嫌緝獲到案。

對於外界質疑高雄是否槍枝氾濫，林炎田強調，過往槍擊案件，本局都在最短時間內把相關犯嫌查緝到案，會來報請聲押，用強勢作為喝止，維持高雄治安平穩。他並重申，對於在高雄作案的各類案件，都有強力打擊的決心，也有能力在最短時間破獲，維持高雄是平安的城市。

高雄市長陳其邁強調，已要求警方儘速破案，確認全案有無其他共犯，並向上追查槍枝來源。