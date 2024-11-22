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2024嘉義市國際管樂節12／21登場　國際金獎樂團陣容曝光

▲▼ 音樂盛事「2024嘉義市國際管樂節」陣容曝光國際金獎團隊、9m88與在地管樂團跨界合作，期待值破表！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 「2024嘉義市國際管樂節」國際金獎團隊陣容曝光。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全臺最具代表性的管樂節慶「2024嘉義市國際管樂節」即將於12/20登場，今年管樂節邁入第32屆，特別邀請來自法國、日本、香港、泰國等國際知名團隊，超過12組團隊與音樂家輪番來臺、驚喜不斷，讓大家不用出國就能享受國際級的精彩演出 !

▲▼ 音樂盛事「2024嘉義市國際管樂節」陣容曝光國際金獎團隊、9m88與在地管樂團跨界合作，期待值破表！ 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府文化局表示，今年的管樂節將在12月20日舉辦開幕音樂會，一直到翌年1月1日，共13天，將有86 場室內外一流音樂演出。當中最受矚目焦點的5支日本團隊──「日本大洗高等學校行進樂部」全日本金獎天團將領軍大編制抵嘉，去年演出廣受好評不斷，今年成功邀請再度演出。同時也邀請到2支來自靜岡縣的團隊分別為日本管樂界超級新星「濱松修學舍高校吹奏樂部」以及票房秒殺的「靜岡大學」。更有北陸地區最優秀的吹奏樂隊「武生高校吹奏樂部」，每年均積極參與全國性吹奏大會和各種比賽屢獲銀獎，在熱愛爵士放克風格的顧問植田老師的指導下，團隊以日本第一鄉村爵士風的吹奏聞名。「長野縣高校選拔團」團員經過嚴格選拔與訓練，皆為日本長野縣的精銳高校生，為該區最具演奏水準之青年管樂團。

▲▼ 音樂盛事「2024嘉義市國際管樂節」陣容曝光國際金獎團隊、9m88與在地管樂團跨界合作，期待值破表！ 。（圖／嘉義市政府提供）

而首度來臺的「法國朗賽爾市立管樂團」，成立於1823年，並長期深耕於推廣管樂文化；曾於德國、比利時及荷蘭巡迴演出並參與各項比賽，與國際知名藝術家多次合作演出的經驗。金獎霸主「南邦易三倉管樂團」可說是泰國管樂界的常勝軍。成立於1960年，發展至今成為全國知名的樂團之一；曾受邀參加美國及新加坡音樂節，獲獎無數其中共有25面金牌及多個特別獎項。今年特別邀請來自韓國最大的島嶼──濟州島的「韓國濟州東女子中學管樂團」，該團隊於今年度參加春川國際管樂比賽奪得金獎好成績。香港4支團隊──「香港天水圍管樂團」、「香港交響管樂團」、「香港節日管樂團」及「香港星譜管樂團」自掏腰包前來演出，其中「香港交響管樂團」曾獲得兩屆世界管樂大賽合奏第一組別金奬；而「香港節日管樂團」曾參與新加坡國際管樂節公開組比賽金獎及最高榮譽獎。

此外今年還有來自各國的大師與臺灣管樂團攜手合作演出，共同給觀眾帶來獨一無二精彩的演出。成立於1994年的「嘉義市管樂團」作為嘉義市最早立案的大型演藝團隊以推廣本土音樂且深耕管樂教育，本次將與日本指揮家──鈴木英史老師合作。鈴木英史老師作品多次受到日本愛樂交響樂團、東京交響樂團等各大專業管弦樂團選用演出，同時在日本的管樂曲創作中相當活躍是知名的編曲大師。法國知名指揮家David Langlet遠赴重洋與臺灣重量級音樂家葉樹涵教授聯手「幼獅管樂團」跨國合作。David Langlet任教於法國波爾多音樂學為知名小號、法國號和銅管樂器音樂家。擔任本次音樂會閉幕團隊的「國立嘉義大學管樂團」也邀請日本佐藤有紀老師共同演出，佐藤有紀老師曾任東京交響樂團的首席小號，兼任知名音樂大學講師，同時也是日本小號協會常務理事。嘉義市管樂節以管樂為支點前進校園，今年邀請知名音樂家永瀨敬至老師於嘉義市校園進行管樂交流，打造管樂之都。

▲▼ 音樂盛事「2024嘉義市國際管樂節」陣容曝光國際金獎團隊、9m88與在地管樂團跨界合作，期待值破表！ 。（圖／嘉義市政府提供）

萬眾期待的踩街嘉年華於12/21（週六）下午2時在嘉義中央噴水池圓環登場，共有49支國內外優秀隊伍參與演出，包含「法國朗賽爾市立管樂團」、「日本濱松修學舍高等學校吹奏樂部」，與二度參與管樂節的「日本大洗高等學校行進樂部」及「泰國南邦易三倉管樂團」等高達4支金獎團隊與國內45支優秀隊伍共襄盛舉，踩街路線將由中央噴水池圓環沿中山路、吳鳳北路、民族路、啟明路、體育路至嘉義市立體育場，邀請市民朋友至現場一同熱情迎接精彩的管樂行進表演，體驗聽覺和視覺的雙重享受。

▲▼ 音樂盛事「2024嘉義市國際管樂節」陣容曝光國際金獎團隊、9m88與在地管樂團跨界合作，期待值破表！ 。（圖／嘉義市政府提供）

緊接著12/21（週六）晚間17點半於嘉義市立體育場舉行「大型晚會」，其中廣受好評的經典「變換隊形」除了有實力堅強的景美女中及建國中學外，今年也邀請國際金獎團隊日本大洗高校與在地團隊南興國中樂旗隊首度跨國合作，打造國際雙向交流舞臺、激盪精采火花！晚會壓軸將由新銳高人氣女伶 9m88跨界演出，與台北樂府樂旗藝術團、嘉義市管樂團攜手聯演，融合9m88慵懶混厚的嗓音與震撼炫目的管樂演出，帶給大家意想不到的絕妙節目。

2024嘉義市國際管樂節從12/20延續至1/1，期間舉辦超過80場室內、外音樂會、產業巡演與大師工作坊等豐富活動，更多詳情請至活動網站查詢：https://www.chiayiband.com.tw/，歡迎關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團，追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/

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