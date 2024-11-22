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今年冬天「來得比較晚？」　他還在穿薄長袖！粉專曝變冷時間點

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO覺得今年的冬天來得比較晚。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在已經11月了！就有網友發文表示，今年好像沒什麼冬天的感覺，最近都還可以只穿比較薄的長袖，好像還沒有真正換季，大家更喜歡夏天還是冬天呢？貼文曝光後，引發討論，其中有不少網友則覺得這幾天天氣已經明顯轉涼。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「今年的冬天來得好晚」為標題發文，提到現在明明就已經11月中，但還是可以穿著比較薄的長袖出門，好像沒什麼冬天的感覺，也不知道何時正式換季？不過他也說，目前天氣不會太冷也不會太熱，其實還不錯，大家更喜歡夏天還是冬天？

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▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，不少網友都表示，「下周末就來了！下周末騎車要穿較厚的了」、「今天已經明顯有感了」、「這時候已經有點感覺了」、「這幾天蠻有感變冷」、「馬上就變冷了，拜託別一直下雨」、「這禮拜涼很多」。

也有網友回應，「每年都這樣」、「你穿長袖已經很有氣氛了，我到現在還是穿短袖欸」、「前幾年都這麼晚啊」、「台灣夏天大概有九個月」、「根本沒有冬天了」、「秋高氣爽」。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下次較明顯的天氣變化預計是下周二，「鋒面通過後冷空氣南下，周三（27日）、四（28日）最冷，預估可達冷氣團等級」，但目前模式資料還在變動，會多冷還有一點變數，「不過可以確定的是，下周就會很有冬天的感覺，大家可以把帥帥水水的冬衣拿出來囉」。

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