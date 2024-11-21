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周末迎好天氣！鋒面聯手冷氣團下周攻台　北部濕冷連2天探14度

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲明、後天雨勢趨緩，周末高溫回到26度，下周二鋒面通過且冷空氣南下，再度降溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣好轉，中央氣象署指出，明、後天水氣減少，雨勢趨緩，周日至下周一回溫到26度，但下周二鋒面通過加上最強冷空氣南下，降雨範圍變廣，全台也降溫，下周三、下周四溫度最低的時候，台北出現14至15度低溫，可能達到冷氣團強度，但仍不確定，還要觀察。

氣象署預報員李孟軒說，未來一周受到東北季風與冷空氣影響，這一波東北季風影響到周六，但華南雲系東移，水氣減少，明天降雨在桃園以北及東半部，周六水氣進一步減少，僅在基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨。

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▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周日到下周一東北季風減弱，降雨範圍也縮小，各地氣溫逐漸回升，基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，大台北、東部及東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

不過李孟軒說，下周二鋒面通過、另一波東北季風增強，降雨範圍變廣，以北部、東半部為主，中部山區也有零星降雨，下周三水氣也多，北部、東半部及中部山區仍有降雨情形，下周四有乾空氣下來，各地恢復多雲到晴，僅東半部零星降雨。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李孟軒指出，周六前北部溫度落在18至22度，周日到下周一回溫到26度左右，下周二冷空氣強，降溫明顯，北部白天高溫僅16至20度，低溫下探14、15度，花東略微高溫一些，中南部日夜溫差大，在19至27度間。

他表示，下周冷空氣影響，最低溫落在下周三、下周四，屆時台北若出現14度以下低溫，就會是大陸冷氣團的等級，中部氣溫也會降到16至20度，南部18至24度，降溫幅度仍有不確定性，有待後續觀察。

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