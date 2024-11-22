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下周又有鋒面2地濕涼　首波冷氣團報到「下探12度」時間點曝

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▲下周四到下個周末可能出現入冬首波冷氣團。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風影響，今天(22日)清晨最低溫15.8度出現在新北石碇。周末仍維持東北季風環境，水氣更為減少，迎風面持續陰雨偏涼，局部低溫可能下探16度；下周二將有下一波鋒面通過，北部、東半部有短暫陣雨且再有一波降溫。氣象專家吳聖宇指出，入冬首波大陸冷氣團可能在下周四後報到，低溫下探12度。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，東北季風涼冷空氣稍增強，今天清晨最低溫還是在新北石碇15.8度，五股跟石門也只有16.5度，宜蘭羅東17.0度，台北站的低溫也再度降到18.6度。

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今天華南雲雨帶遠離，水氣慢慢減少，不過吳聖宇表示，迎風面的桃園以北到宜蘭、花蓮一帶還是持續有短暫陣雨，雨量減少一些，大多是小雨或飄雨，中南部則是多雲到晴，山區可能有零星飄雨。

明後天周末仍維持東北季風環境，吳聖宇說明，水氣會更為減少，降雨以迎風面地區為主，集中在大台北東側、基隆北海岸、東北角以及宜蘭、花蓮一帶，雨量也會更少，其他地方則是多雲到晴的天氣。

溫度方面，吳聖宇分析，今天到周末北東全天偏涼，中南日夜溫差變化較大，北部、東北部白天高溫維持在20到23度，花東地區高溫則是23到26度，中南部高溫26到28度，相對比較溫暖一些。夜晚清晨在中部以北、東北部、花東縱谷內的空曠地區低溫仍可能下探16到18度，都市地區低溫也有機會降到18到20度間。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

下周一東北季風稍減弱，風向轉東，有短暫空檔。不過，吳聖宇指出，很快的下周二有下一波鋒面通過，東北季風跟著再度加強，北部、東半部有短暫陣雨，同時溫度下降轉涼，北部、東北部還是降得最多，白天高溫一下子又會降回20到23度，花東地區高溫24到26度，中南部高溫26到28度。

下周三中高層深厚的西風槽逐漸通過台灣以北，夾帶中層水氣，也就是華南雲雨帶通過。吳聖宇表示，不僅是北部、東半部有降雨，可能連中部地區，甚至南部山區也會有局部降雨，雨勢不大，要等到下周四後乾冷空氣南下，降雨才會減少，縮減到迎風面地區，其他地方多雲或有陽光，且持續到下周末。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

吳聖宇提醒，這波西風槽過後就是較強的冷空氣要開始南下了，也就是入冬首波大陸冷氣團，對台灣來說，降溫幅度會比較明顯，加上空氣轉乾後，如果雲量較少，還有輻射冷卻現象造成低溫的機會。

吳聖宇指出，預報上來看，下周四之後到下個周末中部以北、東北部、花東縱谷內空曠地區低溫可能下探到12到14度，台北市區低溫也有機會降到14度或以下，達到大陸冷氣團的標準。後續看起來似乎一直到12月初，冷空氣有陸續南下的機會，溫度較低情況可能會持續一段時間。

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