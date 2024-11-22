冷氣團下周報到「一圖看降溫趨勢」　氣象署：趁周末準備保暖衣被

▲下周將有鋒面和冷空氣接力影響，北東濕冷，低溫探15度上下。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(22日)到明天受東北季風影響，北部和東半部感受涼，高溫約20到22度，下周一台灣北方另一道鋒面建立，下周二通過台灣上空，北東降雨增多，後續冷空氣報到，最低溫落在下周四前後，強度直逼大陸冷氣團，北部低溫下探15度上下。

中央氣象署技正謝佩芸表示，今天到明天受東北季風影響，台灣整體天氣偏涼，北部、東半部感受較涼，周日、下周一高壓出海，環境轉東風，氣溫回升，下周一台灣北方另一道鋒面系統逐漸建立，下周二通過台灣上空，會帶來比較多降雨，後方高壓移動出海帶來下一波較涼冷空氣，下周三、下周四受涼冷空氣影響，各地氣溫偏低。

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▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，謝佩芸說明，今明兩天北部、東北部感受較涼，白天高溫約20到22度，中南部則影響不大，白天可到26到28度；明天、後天氣溫會微幅回升，不過幅度不是很大，下周一轉東風後加上北方鋒面接近前，氣溫明顯回升，下周一溫度回升到較舒適溫暖程度。

不過謝佩芸指出，下周二受鋒面通過來水氣影響，北部、東半部將有降雨，下周二白天北部氣溫明顯下降，下周三涼冷空氣影響，各地溫度明顯下降，最低溫落在下周四前後，這波涼冷空氣強度為東北季風接近大陸冷氣團等級，北部低溫約15度上下，感受比本周更涼冷。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，謝佩芸表示，今天桃園以北、宜花容易下雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區有較大雨勢；明天雖有東北季風影響但水氣減少，降雨趨於減少，宜花有短暫雨，東北部有局部明顯雨勢；周日到下周一大台北西半側降雨緩和，東半部和宜花仍有降雨。

不過謝佩芸指出，下周二鋒面通過後，水氣增多，北部、東半部容易出現短暫陣雨，中部山區有局部短暫陣雨。