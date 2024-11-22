監理單位調訓貨運三業高違規駕駛人　強化正確駕駛觀念

▲▼ 調訓貨運三業高違規駕駛人，強化正確駕駛觀念，維護用路人行車安全 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義區監理所日前辦理雲嘉南地區貨運三業高違規駕駛人交通安全教育訓練，針對經常性超速、闖紅燈、未依規定變換車道、裝載貨物超重、掉落、駕照不符、路口停讓違規等高風險貨運駕駛開設專班。為提升職業駕駛安全意識，加強宣導載運貨物應綑綁穩妥，保持行車安全距離等，特別邀請國道警察第四大隊交通組組長針對交通法規、防禦駕駛等課程來授課，以高速公路上的交通事故案例，分析其肇因來教導駕駛人如何防範事故的發生，提昇用路安全。



黃萬益所長表示，為有效降低違規率及肇事率，公路局針對貨運三業公司管理、駕駛人管理、車輛管理等三面向訂定貨運三業EIS管理機制，協助公司分析風險因子，運用違規大數據分析找出高風險駕駛召回調訓，並透過課程講授防禦駕駛及正確行車觀念，建立「轉彎暫停 安全再行」的路口停讓文化，提醒駕駛人務必遵守交通法規。



近期交通部持續推動多項重要交通政策，包含強調路口停讓行人之重要性，職業駕駛人更應具備正確安全駕駛習慣與觀念，應眼觀四面耳聽八方保持專注和警覺，並且保持安全車距避免緊急狀況反應不及，最重要的是避免酒駕和疲勞駕駛，並落實出車前安全檢查，以確保每趟行車平平安安。公路局亦透過裁罰基準等罰則及高違規駕駛調訓等強化管理機制，矯正駕駛不當違規行為，減少交通事故發生，保障用路人安全，攜手努力朝「零死亡願景」邁進。