台南市偏鄉交通再進化　新化區小黃公車上線

▲嘉義區監理所推動台南新化區小黃公車上線，便捷連接偏遠村落 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為提升在地社區的公共運輸服務，臺南市政府規劃新化區「綠14」和「綠15」兩條一般市區公車轉型，離峰班次改由小黃公車營運，並於今（28）日在新化區三十六崙合興宮舉辦上線記者會。

新化區內有許多偏遠村落，傳統公車路線無法到達，導致在地居民出行不易，本次市政府輔導計程車車隊轉型「市區汽車客運業」，並首次導入國產純電動7人座休旅車營運，將當地現有公車路線的離峰班次轉型為小黃公車，由公路局補助相關營運費用，規劃以新化站作為起點，利用預約站牌串聯九層嶺、洋子寮、拔林並擴及至龍崎區土崎里等偏鄉地區，經過臺南醫院新化分院、新化站、新化高中等重要地點，利用小黃公車的靈活性，滿足當地就醫、就學和採買的需求。

綠14提供每日8班、綠15提供每日6班的固定班次，亦提供預約服務，2人以上的乘客可於搭車前一日的下午5點前透過電話或手機APP預約乘車，且乘車地點不限於固定站牌，於站牌1公里內距離均可到府接送，解決年長者在烈日或風雨中等車的不便，更為在地居民帶來更具溫度的運輸選擇。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，公路局至今已推動176個鄉鎮的452條幸福巴士路線，偏鄉涵蓋率達94.37%，這次臺南市推動新化區傳統公車轉型，亦導入具主被動安全系統之電動車輛，為臺南首輛純電小黃公車服務，除象徵偏鄉交通與公車網絡的緊密結合，滿足多元的搭乘需求，並落實淨零碳排的運輸服務，讓「幸福巴士」成為跨越距離的新選擇。