北市社會局爆霸凌事件　蔣萬安：申訴系統增府級選項

▲台北市長蔣萬安備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

勞動部霸凌案引起社會關注，在全國公務員圈子也引發連鎖效應，台北市社會局爆出有長達3年的長官霸凌下屬案件。對此，市長蔣萬安今（22日）表示，台北市政府對於任何霸凌事件絕不寬貸縱容，都有相對的處理機制；另外，他也說，為了讓員工在申訴時能更安心，研究增加一個府級的選項。

蔣萬安今赴議會備詢前受訪說，台北市政府對於任何霸凌事件絕不寬貸縱容，「社會局有跟我回報，對於個案他們上星期五接獲申訴後，星期一就啟動相關調查，星期二就和當事人約時間」。台北市政府都有完整、相對應處理霸凌事件的機制跟程序，所以一定是絕不護短、覺不寬貸、覺不縱容。

蔣萬安還說，人事處也要求各機關進行清查了解，我們都有做掌握跟統計，也都會照我們的機制跟程序處理。

隨後徐弘庭質詢時也問及社會局的霸凌案，質疑IRS系統選項是可以選研考會或是自己的局，但當時研考會的選項是沒得選，所以只能在社會局，這是制度、申訴管道失靈的狀況。

蔣萬安說，當然希望能繼續精進現有的程序，如果可以的話，讓所有民眾包括市民、市府員工，在申訴時能更安心，研究增加一個府級的選項，這沒有問題。