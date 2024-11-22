綠委爆許銘春、謝宜容「常同樂」　批何佩珊能力差讓人跌破眼鏡

▲謝宜容(左)、前勞動部長許銘春(右)。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞發署北分署員工輕生案，各界矛頭指向前分署長謝宜容涉霸凌，勞動部長何佩珊更為此請辭，稍早謝宜容也以錄影方式道歉。對整起事件，綠委林淑芬今（22日）受訪時表示，謝宜容相當「心性高傲」，跋扈到這種程度就是靠直屬長官蔡孟良、次長許傳盛、前部長許銘春三人，官箴敗壞、一夥人平常吃喝玩樂。林也坦言，包括她自己，都認為何佩珊從政這麼多年，危機處理能力足夠專業，「原來何部長換了位置以後，能力也就變了，認識她的都覺得不可思議，真的不勝任。」

林淑芬今受訪時說，謝宜容出來道歉也是為時已晚，她是相當「心性高傲」的人，躲著不出來、覺得被檢舉人背叛；她做很多包括霸凌部屬等管理不當的事，也被檢舉採購很多不適當的禮品、特別關照友人、把資源都給友人，連許銘春都出面切割，說謝宜容不是她提拔的。

但林淑芬強調，她要講一句公道話，謝宜容買很多禮品是為了許銘春。據他們所知，許銘春出門也是要送伴手禮，謝宜容因為與她交情頗好，要幫忙採購禮品，讓許銘春出門可以送東西，這是人之常情，卻違反相關法律。

林批評，謝宜容跋扈、靠勢到這種程度，是因為直屬長官蔡孟良、與她交情好的次長許傳盛、前部長許銘春，就這3個人最靠勢，並不是什麼大人物，「部長是靠山，次長是好朋友，蔡孟良更是一夥的，所以（謝）囂張慣了」謝宜容就是這3人寵出來的，官箴敗壞、一夥人平常吃喝玩樂，唱歌喝酒都在一起，「就是整團的」，結果出事大家相互切割，還把責任推給前次長王安邦。

林淑芬直言，許銘春切割謝宜容，可是事實上許銘春非常喜歡帶部屬吃飯、喝酒，這大家都知道，甚至許前部長辦公室裡面還有廚房，看得出來許銘春行為不同於一般部長，現在出事了就切割，謝宜容心裡情何以堪？她做這麼多狗屁倒灶就是為了部長跟次長。

至於許傳盛是否也要被調查？林淑芬重申，許傳盛、謝宜容、蔡孟良交情非常好，很多私底下聯誼也都在一起，絕對不是長官部屬關係，也包括許銘春，喜歡帶著他們一起吃飯、唱歌、喝酒，人盡皆知。

上周中常會中，同黨立委洪申翰就曾在中常會示警，是否認為民進黨高層應變速度太慢？林淑芬回應，立委在中常會示警，本於各部會首長的職責，部長要好好把關。包括她自己，都認為何佩珊從政這麼多年，危機處理能力足夠也專業，沒想到經過行政調查報告才發現，「原來何部長換了位置以後，她能力也就變了，這是大家始料未及、跌破眼鏡的，認識她的都覺得不可思議。」

林淑芬質疑，怎麼會讓同一夥人去調查出這樣包庇的報告？該負最大責任當然是何佩珊。當初大家認為何佩珊雖然業務不嫻熟，但有相當能力學習、很快上軌道，經過此事才發現，她能力真的有很大問號，她的勝任能力有問題。

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